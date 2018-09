Gelder freigegeben: Wird das Einheitsdenkmal 2020 eingeweiht?

Es ist kein Geheimnis, dass es in Berlin viele Politiker gibt, die am geplanten Einheitsdenkmal wenig Gefallen finden. In der SPD hält sich die Begeisterung in Grenzen, im Berliner Senat ebenfalls, und auch die örtlichen Denkmalpfleger sind "not amused". Sie fürchten um wilhelminische Bodenmosaiken, die vor Ort freigelegt wurden. So wurden immer neue Argumente vorgebracht, warum das Einheitsdenkmal nicht realisiert werden könne: Einmal hieß es, der Baugrund an der Spree sei zu sandig und unzuverlässig, dann gab es erhebliche Verzögerungen beim Grundstückskauf, parallel wurde der Siegerentwurf "Bürger in Bewegung" des Stuttgarter Architektenbüros Milla & Partner als nicht behindertengerecht kritisiert, sogar Tierschützer schalteten sich ein und erinnerten an die Fledermäuse, die sich in einem alten Denkmalsockel wohl fühlen, der überbaut werden soll.

Grütters persönlich hatte Einwände

Nichts deutet darauf hin, dass die Bedenkenträger ihre Hinhaltetaktik nun aufgeben. Insofern klingt es reichlich optimistisch, wenn Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unter der Überschrift "Jetzt aber" in einer Pressemitteilung äußert: "Der 3. Oktober 2020, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wäre sicher ein würdiges Datum für die Einweihung." Grütters persönlich hielt sowohl den Standort auf dem Berliner Schlossplatz, als auch die bewegliche Riesenschaukel immer für problematisch. Gleichwohl gab es den Bundestagsbeschluss und damit an sie den klaren Auftrag, das Projekt zu verwirklichen. Dabei brauchte Grütters wegen der vielen Gegner eine deutlich erhöhte Frustrationstoleranz: "Mit dem Denkmal wollen wir endlich die Friedliche Revolution in der DDR würdigen. Das haben die Menschen, die das SED-Regime unblutig gestürzt und die Deutsche Einheit möglich gemacht haben, mehr als verdient."