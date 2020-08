Gelbwurst oder Schafskäse: Wo ist ein bayerischer Türke daheim?

Es ist eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreibt: Als Sohn türkischer Gastarbeiter wird Erkan Inan 1975 in München geboren. Seine Eltern arbeiten beide im Schichtbetrieb, haben keine Zeit, sich um den Jungen zu kümmern. Aber anstatt ihn in die Türkei zu den Großeltern zu schicken, wie es viele andere Gastarbeiterfamilien zu dieser Zeit machten, entscheiden sich Erkans Eltern anders.

Türkische Eltern - bayerischer Pflegemutter

Sie wollen ihren Sohn in ihrer Nähe haben, um ihn zumindest in ihrer wenigen arbeitsfreien Zeit sehen zu können und suchen für ihn eine Pflegemutter. So kam Erkan im Alter von zweieinhalb Monaten nach Reichertshausen in der Hallertau. Dort erlebt er eine sehr behütete Kindheit, wie er im neuen Podcast Primamuslima erzählt, sammelt mit seiner Pflegemutter, die er liebevoll "Omi" nennt, im Wald Schwammerl und Tannenzapfen für den Ofen.

Im katholischen Brauchtum erzogen

Die Omi ist katholisch und führt auch ihren Pflegesohn in die religiösen Bräuche ein. Jeden Sonntag nimmt sie ihn mit in die Frühmesse, "das wollte sie unbedingt", erinnert sich Erkan Inan. Jeden Abend vor dem Schlafengehen macht ihm die Omi mit Weihwasser ein Kreuz auf Stirn und Kinn und betet mit ihm das Vaterunser. "Sie sagte, schlafe gut und träume süß und Gott wird dich behüten", so Inan, "das war mein ganz normaler Alltag".

Von Anfang an habe er so den Glauben gehabt, dass er niemals allein sei und Gott über ihn wache. Für Erkans Eltern war die christliche Erziehung kein Problem. Für sie war klar, erzählt Inan, "es gibt nur einen Gott, egal, in welches Gotteshaus du gehst. Es ist immer derselbe Gott."

Weigerung, in Türkei zu gehen

Als Erkan sechs Jahre alt wird, wollen ihn seine Eltern in die Türkei bringen, damit er dort auch die türkische Kultur kennenlernt und darin Wurzeln schlägt. Ein Schock für den Sechsjährigen. Auf der Reise dorthin erleidet Erkan einen Nervenzusammenbruch und die Eltern, überfordert mit der Situation, behalten ihn letztlich doch in München.

Sie schreiben ihn auf eine türkische Schule ein, doch weil er kaum türkisch spricht, schickt man ihn auf eine Sonderschule. Er sei "lernbehindert" heißt es. Nur mit viel Willenskraft und einer guten Lehrerin schafft er es, sich von diesem negativen Stempel des dummen und noch dazu ausländischen Förderkinds zu befreien. Er schafft den Hauptschulabschluss, macht eine Ausbildung zum Speditionskaufmann und arbeitet heute in einem Fuhrunternehmen.

Heimat sind vor allem Menschen

Die Frage von Heimat stellt sich für den 44-Jährigen immer wieder, auch heute noch: "Bin ich in der Türkei zuhause, die mir zugeschrieben wird von der Mehrheitsgesellschaft? Bin ich in München zuhause, was ich als Heimat empfinden würde? Und ich würde sagen, ich bin bei Menschen beheimatet."

"Wenn ich sagen würde, ich hab eine menschliche Heimat, dann war dies meine Omi." Erkan Inan

Was den Ort anbelangt, hat Erkan Inan in München seine Heimat gefunden. "Ich mag meine Stadt. Ich sag auch, es ist meine Stadt - und ich geh dann auch ganz anders in meinem Leben damit um: Ich empfinde Verantwortung für meine Stadt." Diese Verantwortung lasse er sich auch von niemandem streitig machen, sagt Inan. Hier sei er aufgewachsen, hier kenne er "sein Kiez" und diese Stadt präge ihn.

"München ist meine Stadt"

Und auch er prägt mittlerweile die Stadt: Seit Jahren engagiert er sich in der muslimischen Vereinslandschaft in München, er ist Mitglied des Münchner Forums für Islam, sitzt im Münchner Migrationsbeirat. Als türkischer Münchner oder als bayerischer Türke fühlt sich Erkan Inan heute, und als Gastgeber - und nicht mehr nur als geduldeter Gast: "Fremd bin ich nur dann, wenn mich andere zum Fremden machen."