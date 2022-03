Gekommen, um zu bleiben: 20 Jahre Queer-Gottesdienst in München

"Gib auch den Kirchenoberen die Einsicht, dass wir nicht von der Einfalt, sondern von der Vielfalt leben." Worte, die 2012 in der Sankt-Pauls-Kirche in München gesprochen wurden. Rund 40 queere Menschen versammeln sich hier monatlich vor dem Altar, über dem eine Regenbogenfahne hängt – toleriert vom Erzbistum München und Freising.

Vielfalt, Diversity – worum die Gläubigen vor zehn Jahren baten, fand damals in der katholischen Kirche noch eher im Verborgenen statt. So durfte in den Anfangsjahren für diesen Gottesdienst nicht einmal geworben werden.

Von der Kirche akzeptiert

Das sei heute anders, sagt Sprecher Thomas Nahrmann. "Wir sind öffentlich sichtbar, seit wir in Sankt Paul sind, mit Flyer und Homepage. Wir treten auch in der Münchner Szene auf." Und die Kirchenleitung wisse das schon lange. "Wir sind nicht nur geduldet, sondern akzeptiert."

Dass jetzt am Sonntag der Münchner Erzbischof Reinhard Marx den Queer-Gottesdienst feiert, werten die Organisatoren als wichtiges Zeichen. Mit Marx komme nicht nur der Leiter einer bayerischen Ortskirche, sondern erstmals ein Kardinal und damit ein hoher Repräsentant der Weltkirche.

Damit gehe – so schreiben es die Organisatoren in ihrem Blog – für viele ein Traum in Erfüllung. Es werde deutlich, dass sich Entscheidendes in der Kirche ändere. Aber ist das wirklich so?

Sichtbar sein dürfen

"Wenn ein Homosexueller Gott sucht, wer bin ich, darüber zu urteilen?" Als Papst Franziskus diesen Satz 2015 sagt und ein Jahr später Schwule und Lesben um Vergebung bittet, weckt er viele Hoffnungen – darauf, dass die katholische Kirche queere Menschen annimmt und nicht weiter ausgrenzt.

Hoffnungen auf eine Kirche, in der alle zu ihrer sexuellen Orientierung stehen können – so wie Hendrik Johannemann 2020 beim Treffen der Reforminitiative "Synodaler Weg" in München. "Ich bin katholisch und ich bin schwul. Ich hab einen Partner seit bald acht Jahren." Als der junge Mann diese Worte öffentlich vor den Teilnehmern des Reformtreffens sagt, unter ihnen auch katholische Bischöfe, ist es ganz still in dem Tagungsraum.

"Wir sind glücklich zusammen, wir haben schwere Zeiten auch gemeinsam durchgelebt, aber wir stehen zueinander, wir haben Sex. Ich liebe Philipp, wir lieben uns." Gefühlte Minuten des Schweigens vergehen, bis Kardinal Reinhard Marx das Wort ergreift. Minuten des Schweigens, die die Sprachlosigkeit der katholischen Kirche beim Thema Homosexualität illustrieren.

Kirche und Homosexualität

Denn konkret tut sich bislang wenig. Homosexuelle Paare segnen? Das haben bislang nur eine Reihe von Ortspfarrern im vergangenen Jahr gewagt. Der Vatikan schloss das bislang aus. Und ob die Deutsche Bischofskonferenz ihre Ankündigung realisiert, das kirchliche Arbeitsrecht im Sinne gleichgeschlechtlich liebender Katholiken zu ändern, ist derzeit noch ungewiss.

Fast 118.000 Unterschriften hat die Initiative #OutInChurch von queer geouteten Kirchenmitarbeitern den deutschen Bischöfen in dieser Woche übergeben. Auch der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose war dabei. Er wünscht sich ganz konkret, "dass die deutschen Bischöfe künftig nicht mehr Menschen, die im kirchlichen Dienst sind und gleichgeschlechtliche Partnerschaften segnen, dienstrechtlich belangen."

Denn bislang gilt das Ausleben von Homosexualität nach katholischer Lehre weiterhin als schwere Sünde, auch wenn das die Basis kaum zu interessieren scheint – und das nicht nur in den Großstädten.