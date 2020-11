"Geist von Heine": Monika Maron wechselt zu Hoffmann und Campe

"Mich verletzt es nicht, wenn mein Verlag mich raus schmeißt", hatte Monika Maron noch am Wochenende bei einem Interview geäußert: "Ich finde es zwar unverschämt und unmöglich und kann mich darüber empören, aber ich bin nicht verletzt." Gleichwohl schlägt die Trennung Marons vom S. Fischer-Verlag seit Wochen hohe Wellen in der Buchbranche. In einer Mail an die "Süddeutsche Zeitung" hatte sie am 19. Oktober geschrieben: "Man hat mir ausrichten lassen, ich sei politisch zu unberechenbar, passe nicht mehr in die Zeit und sei damit ein Risiko für den Verlag."

Neuer Verlag Hoffmann und Campe

Überraschend schnell fand die Autorin, die aus Sicht ihrer vielen Kritiker mit rechtskonservativen Ansichten sympathisiert, jetzt einen neuen Verleger: Sie wird künftig bei Hoffmann und Campe in Hamburg veröffentlichen. Der dortige Chef Tim Jung in einer Pressemitteilung: "Monika Maron ist eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart, die mit ihrem Schaffen dem gesellschaftlichen Diskurs, der für eine lebendige Demokratie unabdingbar ist, immer wieder wichtige Impulse gibt. Zugleich wohnt Monika Marons Werk eine tiefe Menschlichkeit und poetische Eleganz inne, von der sich die Leserinnen und Leser in Zukunft bei Hoffmann und Campe überzeugen können."

Monika Maron ließ sich mit dem Hinweis zitieren, der einstige Hoffmann und Campe-Autor Heinrich Heine sei "ihre Jugendliebe" gewesen und werde jetzt "unverhofft" auch zur ihrer Altersliebe: "Hoffmann und Campe ist einer der wenigen Verlage in Deutschland, die konzernunabhängig geführt werden. Die Gespräche mit Tim Jung haben mich überzeugt – seine Pläne für die Zukunft des Verlages ganz im freiheitlichen Geist von Heine."