Geist und Groove: Das neue Album der Band Banda Comunale

Er ist nur einer von zahlreichen Gäste auf dem neuen Album der Banda Comunale: Der Schriftsteller Marcel Beyer steuert ein halbironisches Gedicht bei, das "Runterkurbeln" heißt. Damit eröffnet er den knallbunten Reigen der neuen Stücke der Multikulti-Blaskapelle aus Dresden. Ein "sehr cooler Dude" sei Marcel Beyer, sagt Alfred Haberkorn, Tubist, der von Anfang an dabei ist. Seit 20 Jahren spielt der gebürtige Bayer und ausgebildete Musiktherapeut bei Banda Comunale. Damals wurden die Rechten immer lauter in der sächsischen Hauptstadt, erzählt er. Die Bandgründung war eine Reaktion darauf. Wo der Druck am stärksten ist, ist bekanntlich auch der Widerstand am größten.

Kooperation mit Autorinnen und Schriftstellern

Für "Die Welt ist klein", das erst zweite Album der Band, produziert während des Lockdowns, hat die Kerntruppe der Banda Comunale zahlreiche Gäste ins Studio geholt, Schriftsteller und Autorinnen sowie Influencer angesprochen, ob sie nicht einen kurzen Text beisteuern wollten. Gefragt habe man vor allem die, die man schon kennt, so Haberkorn. "Gerade Max Czollek mit seinem Buch 'Desintegriert euch!', das bei uns in der Band große Diskussionen ausgelöst hat. Dann natürlich Carolin Emcke, Heike Geißler, Kübra Gümüsay – das sind einfach Leute, die den Diskurs mitbestimmen. Und das ist auch für uns ein wichtiger Input."

Und so finden sich nicht nur Abgeh-Nummern und Dancefloor-Kracher auf dem Album, Protestmusik also, zu der sich tanzen lässt, sondern auch lyrische Beobachtungen und Wahrnehmungen von Sprachkünstlern und Spokeswomen: Max Czollek etwa reflektiert einen Aufenthalt in Istanbul. Carolin Emcke denkt laut über §2 des Grundgesetzes nach: Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung, lautet er. Und weiter: Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

Vogelwilde Besetzung

Die kurzen Stücke mit gesprochenem Texten oder kurzen Gedichten sind eine Stärke dieses zweiten Albums der Banda Comunale. Nicht dass der Rest des Albums keinen Pepp hätte oder nicht richtig in die Beine fahren würden, aber es sind die kurzen Gedanken der Schriftsteller, Journalistinnen und Dichterinnen, die für einen gewissen Tiefgang sorgen – und ein gedankliches Gegengewicht bilden zur Raserei der schnellen Banda-Stücke. Eine gelungene Kombination von Geist und Groove.

Natürlich muss auch Hip-Hop dabei sein. Die Besetzung der Banda Comunale ist eh vogelwild, sie umfasst eine Oud, eine arabische Laute und eine Geige und was sonst nicht noch alles. Ein derartiger Sound- und Stilmix ist gewünscht. Denn was in der Musik klappt, das Nebeneinander und Sich-Ergänzen verschiedener Instrumente, Spielweisen und Kulturen, sollte, so Alfred Habersetzer, auch im Leben möglich sein.