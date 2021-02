Geht selten gut aus: "Freischütz" an der Bayerischen Staatsoper

Zur spannendsten Frage beim heutigen Live-Stream wird gehören, für welches Ende sich Tcherniakov entscheidet. Die böhmische Legende aus dem Dreißigjährigen Krieg, von der sich Komponist Carl-Maria von Weber und sein Textautor Friedrich Kind zu ihrer Oper inspirieren ließen, hat kein Happy End, da holt zum Schluss alle der Teufel. Solche romantischen, aber eben auch düsteren Schauermärchen waren damals in Mode. Die Oper hat eigentlich ein weniger blutiges Finale, da dürfen der Jägerbursche Max und seine angebetete Agathe nach einem Jahr Wartezeit doch noch heiraten, wobei offen bleibt, ob sie das bis dahin überhaupt noch wollen. Neuerdings entscheiden sich immer mehr Regisseure allerdings für eine "harte Landung" und lassen das Happy End weg, so war es zum Beispiel in Magdeburg 2011, in Berlin an der Komischen Oper 2012 (Regie Calixto Bieito), in Mönchengladbach 2014 und in Essen 2018 (Regie Tatjana Gürbaca).

Ein Gleichnis, wie es die Romantik liebte

Fest steht: Der neue "Freischütz" wird nicht im dunklen Wald um sein Seelenheil kämpfen, sondern in einer schicken Hotel-Lobby. Tcherniakov ist abermals sein eigener Bühnenbildner. Und tatsächlich geht es beim "Probeschuss", bei dem Jägerbursche Max versagt, ja eigentlich nicht um die Jagd auf Dammwild oder Wildschweine, sondern um männliche Potenz, um Erwartungsdruck. Max geht davor in die Knie und setzt auf "übersinnliche" Hilfsmittel, nämlich "Freikugeln", die der Teufel gießt und die unfehlbar immer treffen – die siebte Kugel allerdings, die lenkt Satan persönlich. Das ist ein Gleichnis, wie es die deutsche Romantik liebte, und so gilt der "Freischütz" auch als womöglich romantischste Oper überhaupt. Der Erfolg war ja nach der Uraufführung am 18. Juni 1821 in Berlin dermaßen "durchschlagend", dass er heute nur mit Musicals wie "Cats" oder "Phantom der Oper" vergleichbar wäre. Die Melodien wurden samt und sonders auf allen Gassen geträllert.