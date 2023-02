"Geht nicht voran": Steht Putins Krieg vor einem "Wendepunkt"?

Nach fast einem Jahr Krieg ist die Stimmung in den russischen Medien alles andere als zuversichtlich, der Propaganda zum Trotz. "Alle Hoffnungen, unter den Bedingungen der modernen Kriegsführung mit Panzern tiefe Durchbrüche zu erzielen, erwiesen sich als nicht realisierbar. Zumindest von unserer Seite", so der Publizist Wiktor Pachomow in der kremltreuen "Prawda". Die Ukraine sei den Russen eindeutig überlegen, was die Aufklärung betreffe und könne "massive Waffenlieferungen" erwarten, der weitere Weg werde für Moskau "hart, blutig und lang". Grund für die desolate Lage sei "größtenteils" die "sehr vage Vorstellung der politischen Führung Russlands" von ihrem Gegner.

"Kreml wird von niemandem ernst genommen"

Politologe Alexej Moschkow geht sogar noch weiter und macht sich über "rote Linien" Moskaus lustig: "Denn von was für einem Krieg mit der NATO können wir sprechen, wenn der Staat die Soldaten nach einem Jahr nicht mal mit Uniformen und Munition versorgen kann?" Putins Drohungen würden nicht mehr ernst genommen: "Genauer gesagt, sie werden von niemandem mehr ernst genommen." Deshalb ignoriere der Kreml auch alle Vorstöße der NATO und gebe vor, "nichts zu wissen und nichts zu sehen".

Fjodor Lukjanow, einer der wichtigsten russischen Vordenker in der Außenpolitik, hält die aktuelle Situation seines Landes in einer langen Analyse für das Fachblatt "Global Affairs" für insgesamt nicht sehr ermutigend: "Ich denke, dass jeder normale Mensch nicht ruhigen Gewissens wahrnehmen kann, was heute passiert, das ist eine ungeheure Tragödie für alle." Er rät seinem Heimatland von jedweder "großen Idee" ab, denn die letzte derartige Vision, den Kommunismus, habe Russland ja auch nur "geliehen".

Stattdessen stellt sich Lukjanow Moskau als eine Art Vermittler zwischen Ost und West vor: "Russland als ein Land des gesunden Menschenverstandes, das für einen gewissen Ausgleich in der Welt sorgt und denen, die es gut behandeln, viel geben kann, das wäre sehr cool. Aber das ist eine wilde Fantasie, die nach wie vor ausschließlich auf meiner Wunschvorstellung basiert."

"Wir haben Sehnsucht nach der Vergangenheit"

Wie ausgelaugt Russlands Streitkräfte derzeit sind, zeigt die aktuelle Meldung aus dem NATO-Land Norwegen, wonach auf der russischen Seite der gemeinsamen Grenze nur noch zwanzig Prozent der üblicherweise dort stationierten Soldaten vor Ort sein sollen, alle anderen seien zu "Übungen" ins Kriegsgebiet geschickt worden, viele gefallen. Von einer "Drohkulisse" Putins gegenüber der NATO kann also gemessen daran keine Rede sein, und auch an der Front selbst scheint der russischen Armee allmählich die Luft auszugehen, wie der britische Geheimdienst meldet. Zwar werde den Soldaten "an den meisten Frontabschnitten der Angriff befohlen", aber sie hätten an keiner Stelle "genug Kraft für einen entscheidenden Durchbruch".

Ein russischer Blogger mit satirischem Ehrgeiz schrieb dazu: "Wir haben Ambitionen, aber es gibt keinen konkreten Plan, und wenn Schwierigkeiten auftauchen, sagen wir: Alles auf Anfang, wir wollen nur in Frieden leben. Wir haben nur Sehnsucht nach der Vergangenheit."

"Alte Leute bei lustigen Paraden amüsieren"

Das wird von russischen Militärbloggern bestätigt, am deutlichsten vom medialen Unruhestifter und Rechtsextremen Igor Strelkow, der im Militär bestens vernetzt ist: "Es geht nicht voran, die Lage ist schwierig für unsere Einheiten, da die von ihnen eingenommenen Stellungen äußerst ungünstig sind, um sie zu halten. Aber es ist verboten, sich von ihnen zurückzuziehen, und es ist unmöglich, sich vorwärts zu bewegen." Lang und breit philosophiert Strelkow über die Eröffnung einer zweiten Front im Norden aus Richtung Belarus, die aber ohne eine weitere Mobilisierung nicht möglich sei, da "schwere Verluste" zu erwarten seien.

Zahlreiche andere russische Blogger plädieren mangels Personal und Ausrüstung gleich für eine "Defensive" und beschimpfen die eigene Armee als "Cirque du Soleil": "Das Maximum, wozu die Küken [Verteidigungsminister] Schoigu und [Generalstabschef] Gerassimow fähig sind, ist, einmal im Jahr die alten Leute bei lustigen Paraden zu amüsieren. Für den Krieg wurde die Armee gar nicht geschaffen." Ob und wann es überhaupt noch eine "Offensive" gibt, ist umstritten. Kreml-"Astrologe" und Dauer-TV-Gast Sergej Markow rechnet in den kommenden Tagen nicht damit und empfiehlt seinen Fans: "Schauen Sie auf den 9. März."

"Unfähige Verlierertypen"

Erschwert wird die Lage für Putin durch den andauernden Machtkampf zwischen der Armee und der Söldnertruppe von Jewgeni Prigoschin. Der selbstbewusste Unternehmer schmäht die offiziellen Einheiten als "unfähige Verlierertypen", die Armeeführung rächt sich damit, dass sie Prigoschin aus dem Staatsfernsehen verbannt. Ein bisschen Konkurrenz belebe ja das Geschäft, so Politologe Markow: "Aber nur bis zu einer gewissen Grenze." Nicht gerade ermutigend verlief auch ein Appell Putins an die russischen Oligarchen, doch bitte "freiwillig" umgerechnet 2,5 Milliarden Euro für den Krieg zu spenden.

"Fühlt sich nach langem Krieg an"

Aber auch die Ukraine scheint vor noch schwierigeren Zeiten zu sehen, möglicherweise sogar vor einem "Wendepunkt", wie es die "Washington Post" ausdrückt. Sie meldet unter Berufung auf Insider, die US-Administration sei zum Ergebnis gekommen, dass Wolodymyr Selenskyj nicht genug Soldaten hat, um gleichzeitig eine Offensive vorzubereiten und die schwer umkämpfte Stadt Bachmut zu halten. Er müsse sich für eines von beidem entscheiden. Im Frühjahr werde mit einer "kritischen Phase" gerechnet.

Für US-Präsident Joe Biden werde es immer schwerer, weitere Milliarden für Waffen vom Kongress genehmigen zu lassen. "Fühlt sich nach einem langem Krieg an", wird Expertin Andrea Kendall-Taylor zitiert: "Ich denke, es steht im Widerspruch zu dem, was so viele Menschen hoffen, nämlich dass wir tatsächlich versuchen, der Ukraine zu einem militärischen Sieg zu verhelfen."

"Ganz neuer Krieg könnte bevorstehen"

Im Fachblatt "Foreign Affairs" schreibt Hal Brands von der Johns Hopkins-Universität, die "schwersten Lasten" müssten noch geschultert werden, die Kosten des Krieges würden steigen: "Nur weil die Ukraine den Krieg nicht verloren hat, heißt das noch lange nicht, dass sie gewonnen hat. Eine Reihe von Zukunftsvisionen sind immer noch möglich, wenn auch nicht alle gleich wahrscheinlich, von einem völligen ukrainischen Sieg, der zur Befreiung aller besetzten Gebiete führt, über ein Szenario, in dem Russland auf absehbare Zeit an wesentlichen Teilen der Ukraine festhält, bis hin zu einer Eskalation in eine direkte Konfrontation zwischen ihnen Russland und die Nato."

Auch Putins Armee könne "lernen", so Brands. Es sei nicht ausgemacht, dass die Ukraine weiterhin "enorm von der schlechten Planung Russlands" profitiere: "Wenn sich Moskaus Leistung auch nur geringfügig verbessert, könnte Kiew ein ganz neuer Krieg bevorstehen."