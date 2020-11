Geht jetzt das Licht aus? Kulturbranche befürchtet längere Krise

Der 81-jährige Dirigent der Dresdner Philharmonie, Marek Janowski, zeigte sich wenig optimistisch, was die Zukunftsaussichten der Kulturbranche betrifft. Die Parteien würden sich nach dem Ende der Pandemie die Frage stellen müssen, was dann bei leeren Kassen noch Priorität habe: "Ich befürchte, dass da in Deutschland einiges passieren wird." An der Finanzlage komme jedenfalls niemand vorbei.

Vielfach wird bereits auf die Bremse getreten

Und das ist keine bloße Spekulation. Nürnberg kippte bereits die Planungen für einen neuen Konzertsaal. In Augsburg sieht sich die Stadt mit einem neuen Volksbegehren gegen die Theater-Sanierung konfrontiert, weil die Gegner einen Teil des Geldes lieber in die Sanierung von Schulen investieren wollen. In München stehen Einsparungen in der Kultur von jährlich 6,5 Prozent zur Debatte, und zwar längerfristig, nicht nur im kommenden Jahr. In Würzburg fragte die örtliche CSU, ob "kostspielige" und "schwer planbare und vorhersehbare" Veranstaltungen wie der "Hafensommer" nicht bei den Haushaltsberatungen "hinterfragt" werden müssten.