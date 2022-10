Gehören NS-Objekte in ein Kunst- oder ein historisches Museum?

Wir sehen vier nackte Frauen auf einem großen, sehr blassen Bild. Sammlungskurator Oliver Kase steht in der Pinakothek in München vor Adolf Zieglers Triptychon "Die vier Elemente". Geschaffen von einem Maler des Nationalsozialismus, einem NS-Kulturfunktionär, der 20.000 Werke der sogenannten "Entarteten Kunst" aus deutschen Museen entfernen ließ.

"Man erkennt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt, dass es NS-Kunst ist, weil es keine typischen NS-Symbole im Bild hat", sagt Kase. Erst mit der Interpretation tritt die Nazi-Ideologie hinzu, so der Sammlungskurator: "Es geht um vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft – und der liegt zugrunde eine nationalsozialistische Rassentypologie. Es geht darum, ideale weibliche arische Frauenkörper zu präsentieren."

Pinakothek: Auseinandersetzung mit Originalkunst ist wichtig

In der neuen Hängung im Münchner Museum wird diese Nazi-Kunst eingerahmt von den Werken einiger Naziopfer. Der Bildhauer Otto Freundlich starb im KZ, der Maler Josef Scharl musste in die USA emigrieren. Ein offener Brief des Künstlers Georg Baselitz hat die Diskussion um Ziegler neu entfacht.

"Die Polemik von Georg Baselitz ist auch sechs Jahre, nachdem wir das Bild in dieser Dauerausstellung positioniert haben, gut und richtig und sehr willkommen", sagt Kase. Der Pinakothek sei wichtig, dass eine jüngere Generation sich im Original mit dieser Zeit und ihren Kunstwerken auseinandersetzen könne.

Historische Einordnung durch Wandtext

Unübersehbar werden Adolf Zieglers blasse "Vier Elemente" durch einen Wandtext historisch beschrieben. Und Wandtexte werden durchaus gelesen. Christian Fuhrmeister vom Institut für Kunstgeschichte in München gibt ein Beispiel: "Ich erinnere an die Gurlitt-Ausstellung in Bonn, die eine Durchschnittsverweildauer von zwei Stunden hatte, weil das Publikum sämtliche Wandtexte lesen wollte."

Die lange Zeit gängige Haltung mancher Kunstmuseen sei eine weiße Wand ohne jedwede Beschriftung gewesen. Zwischen diesen beiden Extremen bewege man sich derzeit.

Gehört Zieglers Bild in ein Kunstmuseum?

Es geht also unter anderem um eine Historisierung der Kunst der NS-Zeit. In historischen Museen dürfte es unumstritten sein, Nazikunst als Beleg für ihre Zeit und die damals herrschende Ideologie zu zeigen. Aber in einem Tempel der modernen Kunst, gleichwertig mit Beckmann oder Klee oder Baselitz?

Historiker Magnus Brechtken hat seine Zweifel: "Die Dauerausstellung in der Pinakothek soll natürlich repräsentativ sein für das, was an künstlerischen Materialien, Personen, Künstlern generell, für das 20. Jahrhundert oder für diese Zeit herausragend ist." Ein Bild Zieglers neben herausragenden Künstlern werfe die Frage auf: Wurde hier nach dem künstlerischen Wert entschieden oder nach der historischen Rolle?

Diskussion um das Bild zeigt den Fortschritt

Letzteres würde wieder eher für ein historisches Museum als dauerhaften Ort für Adolf Zieglers Werke sprechen. Georg Baselitz hat mit seinem offenen Brief vom Wochenende eine wichtige Diskussion erneut angeregt.

Allein schon, dass sie jetzt ungehindert stattfinden kann, sieht der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister als den eigentlichen Fortschritt an: "Die Demokratie zeigt Werke der Diktatur. Man kann sie aus der Nähe sehen und kann sie auch in ihrer Gebrechlichkeit, in ihrer schlechten Qualität als solche erstmals erkennen und ist nicht länger auf die Rezeption der Reproduktion angewiesen."