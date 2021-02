"Gehirnwäsche"? Missbrauchs-Vorwürfe gegen Marilyn Manson

Seit Jahren wurde in Hollywood und darüber hinaus spekuliert, ob Marilyn Manson der Unbekannte war, von dem Wood so fürchterliche Taten beschrieb. Der jetzt unter Verdacht stehende Sänger hatte bereits am 12. November letzten Jahres über sein Management eine ausführliche Stellungnahme verbreiten lassen. Unmittelbarer Anlass dafür war ein Interview mit dem "New Metal Hammer"-Magazin, bei dem Manson direkt gefragt worden war, ob er übergriffig geworden war – woraufhin hatte der Künstler das Gespräch abgebrochen. Im "Spin"-Magazin hatte Manson schon 2009 geäußert, dass er Fantasien habe, Woods Schädel mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen.

Manson sprach von "Promotion" statt "Beichte"

In dem Text, den Manson schließlich hinterher schicken ließ, heißt es wörtlich zur Äußerung im "Spin"-Magazin: "Die Bemerkungen im Spin-Magazin von 2009, in denen Manson seiner Fantasie freien Lauf ließ, wonach er mit einem Vorschlaghammer auf Evan losgehen und sich selbst 158 Mal aufritzen will, waren ganz offenkundig das Interview eines Rockstars, der ein neues Album promoten will, und nicht eine tatsächliche Beichte. Die Tatsache, dass sich Evan und Manson sechs Monate darauf verlobten, beweist, dass das niemand ernst nahm." Was Todesdrohungen angehe, bekomme Manson selbst viele: "Er absolvierte eine Karriere, in der er für alles verantwortlich gemacht wurde, vom Columbine-Massaker bis zu Teenager-Selbstmorden. Unglücklicherweise leben wir in einer Zeit, wo die Leute alles glauben, was sie im Netz lesen und alles sagen, was ihnen einfällt, ohne es zu beweisen."

Manson verwies damals auch darauf, dass Evan Rachel Wood sich parallel zu seiner Beziehung mit ihr auch mit Mickey Rourke getroffen habe, neben einigen anderen. Die Schauspielerin hatte jedoch schon 2018 auf ihrem Twitter-Account bestritten, dass sie mit ihrer Anklage Rourke gemeint haben könnte. Sie sei auch niemals mit ihm zusammen gewesen.