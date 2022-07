"Geheimwaffe Dekadenz": Spaltet Putin Westen mit Werte-Streit ?

So oft ist das amerikanische Wirtschaftsblatt "Wallstreet Journal" (WSJ) wohl lange nicht mehr in den russischen Medien zitiert worden. Geradezu ausgelassen wird dort ein Kommentar des Kolumnisten und Außenpolitik-Experten Walter Russell Mead gefeiert, wonach der Kampf gegen politische Korrektheit, LGBTI-Rechte und Genderthemen, in den einschlägigen Debattenkreisen besser bekannt als "Wokeness", Putins eigentliche "Geheimwaffe" sei. Es sei durchaus überraschend, so der Autor, dass Russland den Westen nicht etwa militärisch einschüchtern könne, sondern ausgerechnet dort, wo dessen Überlegenheit eigentlich am größten sei: In der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.

"Moralische und politische Verwirrung im Westen"

Die Angst vor einem "Gas-Embargo" lähme bereits jetzt die europäische Politik, allen voran die deutsche, und der russische Feldzug gegen alles, was gegen das traditionelle Familienbild spricht, habe enormes Spalter-Potential: "Die Wette auf westliche Dekadenz hat sich seit über zehn Jahren mehr als ausgezahlt." Die Begründung von Mead: Der Westen habe eigentlich auf die einigende Kraft der gemeinsamen Werte gesetzt, doch Länder wie China, Indien und Brasilien wählten lieber den für sie lukrativen Handel mit Russland, statt die Solidarität mit den führenden G7-Industrienationen hochzuhalten.

Putin setze somit auf die "moralische und politische Verwirrung" der, wie er es nennt, "amerikanischen Weltordnung". "Das Überleben und der globale Wohlstand des Westens erfordern mehr Nachdenken und tiefgreifendere Veränderungen, als sich die Biden-Regierung und ihre europäischen Verbündeten derzeit vorstellen können", behauptet der streitbare Kolumnist. Offenbar würden manche Werte des Westens nicht überall geteilt.

"Versuche, fremde Werte aufzuzwingen"

Mit dieser Ansicht rennt der US-Experte in Moskau wirklich alle offenen Türen ein, denn dort wettert die Propaganda seit Monaten lautstark gegen alles, was nicht den angeblich "traditionellen" Familienwerten entspricht. Und gern wird auch wahrheitswidrig verbreitet: "Immer mehr Länder der Welt wenden sich an die Russische Föderation", wie es die kremlnahe Zeitung "Moskowski Komsomolez" ausdrückt. LGBTI-Debatten "verwirrten und beleidigten Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt", hieß es im russischen Portal "Life".

Dabei bleibt es keineswegs bei Worten: Zu einem von Putin neu eingeführten "Feiertag der Familie, der Liebe und Treue" schimpfte der Duma-Präsident Wjatscheslaw Wiktorowitsch Wolodin (58): "Versuche, unserer Gesellschaft fremde Werte aufzuzwingen, sind gescheitert. Es ist richtig, ein Verbot der Förderung nicht-traditioneller Werte einzuführen." Gemeint ist damit ein neuer Gesetzentwurf, wonach die schon bestehenden drakonischen Regeln gegen jede Art von Äußerung über gleichgeschlechtliche Themen noch weiter verschärft werden sollen. Wer aus Sicht des Kremls "perverse" Kunst ausstellt, Bücher, Filme oder Liedtexte mit "schwulen Charakteren" verbreitet, muss sich auf vergleichsweise aberwitzige Urteile gefasst machen.

Geldstrafe für Interview mit schwulem Künstler

Bis zu zehn Millionen Rubel Geldstrafe (umgerechnet rund 170.000 Euro) sollen Institutionen künftig drohen, Einzelpersonen müssten immerhin noch mit bis zu 1.700 Euro rechnen, es gibt sogar besonders eifrige Scharfmacher, die vermeintliche "Übeltäter" ausweisen wollen, vor allem, wenn es sich um Ausländer handelt. Ob und wann diese Maßnahmen von der Duma verabschiedet werden, ist noch offen, derzeit ist das Parlament in der Sommerpause.

Regime-Gegner werden allerdings schon jetzt regelmäßig wegen "LGBTI-Propaganda" festgenommen und verurteilt, zuletzt am 7. Juli der prominente Journalist Juri Dudja, der wegen eines Interviews mit einem offen schwulen Performancekünstler zu 2.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, obwohl es in dem Gespräch gar nicht um Homosexualität ging. Dass Dudja gleichzeitig auf der "schwarzen Liste" der "ausländischen Agenten" aufgeführt ist, weil er angeblich von Youtube Geld erhalten hat, versteht sich von selbst.

"Sie wollen die Stadt von Perversen säubern"

Der Kreml hält es offenbar auch nicht für nötig, solche Vorfälle möglichst "unter der Decke" zu halten, sondern posaunt sie ganz im Gegenteil gern in die Welt, frei nach dem Kampfmotto des russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupts und Patriarchen Kirill, wonach der Hauptzweck des Angriffskriegs sei, "Schwulen-Paraden" zu verhindern. Kein Wunder, dass feindliche Soldaten in Russland wahlweise als "Schwule" oder "Neonazis" geschmäht werden. Unmittelbar vor Kriegsausbruch hieß es in russischen Medien, im ukrainischen Charkiw seien "Schwule und Lesben in einer Reihe mit Neonazis" aufmarschiert, aber das sei ja auch kein Wunder, schließlich sei der einstige SA-Chef Ernst Röhm auch gleichgeschlechtlich veranlagt gewesen.

In Mariupol drehten russische Soldaten Videos, wie sie Regenbogenfahnen zerstören: "Sie sagen, sie seien gekommen, um die Stadt von Perversen zu säubern, die Minderjährige belästigen wollen", sagte eine Augenzeugin.

Attacke auf baltische Länder

Dass die Rede von einer drohenden "Spaltung" des Westens in Wertefragen nicht ganz von der Hand zu weisen ist, zeigen nicht nur die Sympathien rechtsradikaler amerikanischer TV-Moderatoren mit Putin, sondern auch der Versuch, Unruhe zum Beispiel in die baltischen EU-Ländern zu bringen. Dort, empört sich das russische Portal "Vzglyad", seien "Schwule und Lesben privilegierte Minderheiten", die sogar Kinder unterrichten dürften, während die russischen Minderheiten "gedemütigt und beleidigt" würden.