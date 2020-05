Geheimsache Shakespeare: Dieses Theater spielt rein "zufällig"

Eine enge Altstadtgasse, die ist natürlich gut für Schauspieler und Sänger, die auf sich aufmerksam machen wollen: Es hallt und dröhnt auch ohne Mikrofone, und prompt öffnen sich elf Fenster. Die Bewohner schauen neugierig raus, wollen wissen, wer da unten randaliert. Ein paar Passanten bleiben stehen, setzen sich aufs nackte Straßenpflaster. Ein Zufalls-Publikum, denn niemand konnte wissen, dass hier, in der Burghauser Altstadt, heute Shakespeare auf dem Programm steht, "Was ihr wollt", inszeniert von Mario Eick und seiner Truppe. Die Ausstattung: Ein paar Teppiche und herrlich durchgeknallte Kostüme im Lodenhut-Look von Ausstatterin Simone Sommer.

Bis zu fünfzig dürfen stehen bleiben

Straßentheater – spontan, ja und in diesem Fall sogar eine Art Geheimaktion. Die Behörden hatten untersagt, den genauen Ort und die genaue Zeit zu veröffentlichen, die Infektionsgefahr wäre zu hoch gewesen. Mario Eick: "Ja, das ist eine der Auflagen, die auch gut und richtig sind, denn wir wollen ja Menschenaufläufe verhindern. Die Idee ist, wir spielen für Zuschauer an Fenstern und Balkons, das heißt in Wohngebieten, vor Seniorenheimen, Krankenhäusern, Flüchtlingsunterkünften, wo man uns haben will, wo es möglich ist, wo wir erwünscht sind. Damit wollen wir durch Bayern touren, und jetzt starten wir. Wir haben mit der Stadt Burghausen großes Glück, die geben uns die Chance, den Test zu machen, damit wir die Infektionsschutz-Verordnung auch einhalten können. Deshalb können wir auch in der Presse nicht ankündigen, wir spielen dann und dann, sondern wenn mal ein einer zufällig vorbeikommt, bis zu fünfzig Personen können ja stehen bleiben, für die anderen spielen wir nach oben in die Logen."