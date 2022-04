Geheimnisvolle Tunnel: Warum wurden Erdställe gebaut?

Angenehm kühl, ein wenig modrig und durchaus geborgen, so fühlt es sich für Benedikt Schregle an, als er durch einen Erdstall kriecht. Gleichzeitig taucht er in eine kaum bekannte Welt ein. Denn sicher ist nur, dass die meisten Erdställe in Bayern aus dem Hochmittelalter stammen und dass sie von Menschenhand geschaffen wurden.

Dabei waren ganz offensichtlich Fachleute am Werk, erzählt Erdstallforscher Dieter Ahlborn. Denn ihre Architektur folgt den ältesten Bergbauregeln. So wurden die Gänge in S-Form angelegt, um den Seitendruck zu nehmen und Stabilität zu schaffen. Es gibt sich kreuzende Gänge, Stufenpassagen, Rundgänge und Kammern. Eine häufige Besonderheit sind Engstellen, sogenannte Schlupfe, die einzelne Räume oder unterschiedliche Ebenen miteinander verbinden.

Unterirdische Verbindungsgänge in Keller?

In Niederbayern sind die Erdgänge hauptsächlich an Höfe und Häuser angegliedert. Bei den meisten Erdställen hier könnte es sich um ehemalige Verbindungsgänge in Keller handeln. Ein besonderer Erdstall aus Sand befindet sich unter dem Schlossberg in Unterholzen in der Nähe von Passau. Er ist im Privatbesitz von Josef Wasmeier. Der Bauer wusste aus Erzählungen, dass sich unter seinem Grund ein Labyrinth befinden soll.

Mit Hilfe eines Wünschelrutengängers, der behauptete, er könne unterirdische Gänge entdecken, fand er nach langer Suche ein 40 Meter langes Gangsystem in vier und fünf Metern Tiefe. Das ganze Dorf sei damals zusammengelaufen, erinnert sich Josef Wasmeier.

Seitdem steigt er, wenn er abschalten möchte, hinab, löscht das Licht und wartet auf die Bilder, die vor seinem inneren Auge entstehen. "Man kann dann Innen und Außen nicht mehr unterscheiden", sagt Wasmeier. Es sei ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen.

Kirche entdeckt Potential der Labyrinthe

In Oberbayern hingegen befinden sich die Erdställe häufig an Kirchen, Kapellen und Friedhöfen. Wobei zumindest in Reichersdorf erst der Erdstall vorhanden war und die Kapelle später folgte. Der unterirdische Komplex wurde bereits im Jahr 1640 entdeckt, als man im Ort einen Brunnen grub und den Erdstall dabei zufällig anschnitt. Die Menschen wussten zwar nicht, um was es sich handelte, erklärten in der Folge aber das Wasser aus dem Brunnen für heilkräftig.

Bald schon entdeckte die Kirche das Potenzial des geheimnisvollen Labyrinths. Immerhin zweifelten damals, in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges, viele Menschen am bestehenden Glauben, hatte doch das Beten so viele Jahre nichts genützt. Also veranlasste man einen Kapellenbau, platzierte den Altar direkt vor dem Eingang zum Erdstall und etablierte das Ganze als Wallfahrt zur Heiligen Barbara.

Dieter Ahlborn zeigt Benedikt Schregle eine größere Nische des Gangsystems, die als unterirdische Kapelle diente. Die Menschen kamen, um Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen und Erdreich aus den Gängen des Erdstalls mitzunehmen. Viele haben die Erde sogar über ihre Felder gestreut, um den Boden wieder fruchtbar zu machen. Überliefert ist das zum Beispiel aus Sauerlach.

Verstecke oder Seelengräber

Bei Bauarbeiten wurden während der letzten Jahrzehnte viele Erdställe zerstört, andere sind aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr begehbar. Inzwischen widmet sich eine Forschungsgruppe, der "Arbeitskreis für Erdstallforschung", der Sicherung der unterirdischen Anlagen. Gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege bemühen sich die Forscher, die Erdställe als Bodendenkmäler für die Nachwelt zu erhalten.

Außerdem erkunden sie die Nutzung der Gangsysteme. Dazu gibt es zwei Grundannahmen: Entweder die Erdställe waren Zweckbauten. Vorratsräume zum Beispiel, Zufluchtsstätten oder Verstecke. Andere Theorien deuten die Erdställe in einem religiösen Kontext. Demzufolge würde es sich bei den unterirdischen Gangsystemen entweder um vorchristliche Kultorte handeln oder aber um sogenannte Leergräber und Seelenkammern, die mit früh- und hochmittelalterlichen Jenseitsvorstellungen in Zusammenhang stehen.

Von Schlupfriten und Fruchtbarkeitskulten

Erdstall-Experte Dieter Ahlborn sieht auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Schlupfritus, durch den Böses beim Durchschlüpfen der engen Gänge abgestreift wurde. Ähnliche Durchschlüpfe hat man beispielsweise unter Altären in Kirchen gefunden. Außerdem weist Ahlborn auf die Welt der Sagen hin. Die berichten von Zwergen, die nachts ihre unterirdischen Gänge verlassen, um den Bauern bei der Arbeit zu helfen.

Aber auch eine Verbindung zu den Drei-Jungfrauen-Sagen und agrar-religiösem Brauchtum rund um das Thema Fruchtbarkeit sei plausibel, meint der Hobbyforscher. So hätten sich in Reichersdorf zum Beispiel die Legende der Heiligen Barbara, die bei Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftsproblemen angerufen wurde, mit der vorchristlichen Sage von den drei Schicksal-Schwestern Geburt, Leben und Tod möglicherweise übereinandergelegt.

Ein interessanter Ansatz, für den es bislang allerdings keine Belege gibt. Eine Faszination der kühlen Gänge besteht auch weiterhin darin, dass man nicht genau weiß, wofür sie ins bayerische Erdreich gegraben wurden.