Gegenentwurf zur Spaltung der USA: Das neue Album von Aloe Blacc

Das Selbstbewusstsein des Musikers kommt nicht von ungefähr: In einer Zeit, in der die meisten seiner Kollegen in den USA seltsam lethargisch wirken und offenkundig abwarten, wie das Wahlergebnis ausfällt, ist Aloe Blacc die goldene Ausnahme von der Regel. Mit zehn Songs, die so einfühlsam und unaufgeregt klingen, dass sie wie ein Gegenpol zum lauten Gepolter made in Washington wirken. Mit Piano, akustischer Gitarre, Streichern und souliger Samtstimme beklagt Blacc den Realitätsverlust durch soziale Medien sowie die sozio-politische Spaltung der USA.

Plädoyer für mehr Um- und Weitsicht

"All Love Everything" ist ein Aufruf zu Optimismus und Menschlichkeit – verpackt in charmante kleine Pop-Songs über Familienglück, Kindheitserinnerungen und Alltagsgeschichten. Wie im Song "Harvard". Das Lied erzählt davon, dass Blacc auf einer Bank im Park sitzt, Leute beobachtet und ein Gespräch mit einer hart arbeitenden Mutter zweier Kinder führt. Im Gespräch erkennt Blacc, dass er einiges mit dieser Frau teilt, auch wenn sie auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben: "Ich erkenne, dass wir beide Familienmenschen sind, die ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen versuchen. Ich bin Künstler, sie arbeitet im Dienstleistungsgewerbe. Aber wir haben beide tolle Momente, wir haben Ängste und Hoffnung für die Zukunft."

Einheit, Gleichheit und Solidarität trotz unterschiedlicher sozialer und ethnischer Hintergründe: Die Botschaft eines unaufdringlichen, aber ausdrucksstarken Albums, mit der Aloe Blacc, selbst ein Kind panamaischer Einwanderer, seine fellow Americans zu mehr Um- und Weitsicht bewegen will. Einfach, indem er zeigt, dass alle ähnliche Probleme haben und gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen müssen. Denn ein anderer US-Präsident, so Blacc, bedeute auch eine andere Welt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir im November einen Wechsel an der Spitze der Vereinigten Staaten erleben werden. Denn die Art von Führung, die wir in den letzten vier Jahren hatten, war miserabel. Wir brauchen jemanden, der sich wirklich um die Menschen kümmert. Und ich denke, das wird passieren."