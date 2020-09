"Gegen Ideologien": Oper Leipzig zeigt 2022 Wagners Gesamtwerk

Schon die Aufführung eines einzigen Musikdramas von Richard Wagner ist für jedes Opernhaus eine Herausforderung, vor allem wegen der hohen Anforderungen an das Orchester. Außerdem gibt es weltweit nur vergleichsweise wenige und deshalb teure Sänger und Sängerinnen, die Wagner-Rollen stimmlich und vor allem sprachlich wirklich meistern können. Und auf die Textverständlichkeit kommt es bei diesem Komponisten ganz besonders an. Insofern ist es schon recht mutig, wenn die Oper Leipzig jetzt angekündigt, zwischen dem 20. Juni und 14. Juli 2022 tatsächlich alle 13 Bühnen-Werke des gebürtigen Leipzigers Richard Wagner in der Reihenfolge ihrer Entstehung auf die Bühne zu bringen, vom Jugendwerk "Die Feen" (1834 entstanden, aber erst 1888 uraufgeführt) bis zum "Parsifal" (1882).

Vorverkauf derzeit schwierig

Der Vorverkauf für die Wagner-Mega-Sause startet bereits morgen, am 1. Oktober. Das Interesse in der sehr internationalen Wagner-Gemeinde wird groß sein, ob allerdings auch schon viele Opern-Fans Karten kaufen, ist angesichts der Pandemie und damit verbunden völlig unsicherer Reisemöglichkeiten eher zweifelhaft. Aktuell fällt es den Theatern jedenfalls schwer, selbst stark reduzierte Sitzplatzkontingente zu füllen, und die kürzliche Ankündigung der Metropolitan Opera New York, überhaupt erst wieder ab Ende September 2021 zu spielen, verhagelte manchem Planer sogar die mittelfristigen Aussichten. Gleichwohl ließ Leipzigs Opernchef Ulf Schirmer am Termin im Sommer 2022 nicht rütteln, denn mit dem höchst ungewöhnlichen Wagner-Marathon will er seine Intendanz beschließen.