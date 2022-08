"Gegen Gottlose": Kreml-Propaganda beruft sich aufs Mittelalter

Zwischen Wahnsinn und Methode ist im Propaganda-Krieg des Kreml kaum noch zu unterscheiden. So sorgte jüngst der stellvertretende Chef des Sicherheitsrats und Ex-Präsiden Dmitri Medwedew abermals für Aufsehen, weil unter seinem Namen ein Post erschien, wonach Russland die "Grenzen des Vaterlandes" wiederherstellen müsse, und die verliefen bekanntlich im "Nirgendwo", jedenfalls jenseits von Ländern wie Georgien und Kasachstan: "Bis die Russen dorthin kommen, wird es dort keine geregelten Verhältnisse geben." Angeblich war das ganze ein Fake von Hackern, der Text war nach zehn Minuten wieder gelöscht, aber der einst liberale Medwedew gilt ohnedies als Scharfmacher mit wirren Thesen und radikalen Gedankengängen. Seine Gegner beschimpfen ihn gern als "Frottee-Adler", der innen weich, außen jedoch hart sei, um in Putins Gnaden zu bleiben.

"Negative Meinung" ist gefährlich

Scheint so, dass sich Medwedew inzwischen so unglaubwürdig gemacht hat, dass selbst aberwitzige gefälschte Stellungnahmen kurzzeitig für authentisch gehalten werden. Dass viele nicht mehr so recht durchblicken bei der Kreml-Kommunikation beweisen Handbücher, die nach Angaben von Oppositionsmedien neuerdings an Führungskräfte in Justiz und Medien verteilt werden. So erklärt das Justizministerium seinen eigenen Beschäftigten in einem Ratgeber vom 17. Juni den Unterschied zwischen "Diskreditierung" und "Fälschungen" über die russische Armee. Beides kann langjährige Haftstrafen nach sich ziehen. "Diskreditierung" ist demnach gleichbedeutend mit einer "negativen Meinung" über die Streitkräfte. Wer sich so äußere, untergrabe "das Vertrauen in staatliche Behörden" und setze ihre Autorität herab.

"Woher das genommen wird, ist unklar"

Eine "Fälschung" beziehe sich dagegen auf die "Verbreitung wissentlich falscher Informationen". Dabei sollen sich die Staatsanwälte nicht lange damit aufhalten, ob die Behauptungen tatsächlich unzutreffend sind, was Sachverständige sowieso überfordere, sondern sich in erster Linie mit der Art und Weise beschäftigen, auf der die Betreffenden ihre Inhalte unters Volk bringen. Konkret seien die "kommunikative Situation" und ihr "Zusammenhang" zu überprüfen, berichtet das Wirtschaftsblatt "Kommersant". Das öffnet der Willkür natürlich Tür und Tor. Alexander Werkowksi, Mitglied des Präsidialrates für Menschenrechte und Leiter des Sova-Informations- und Analysezentrums wird mit dem Satz zitiert, er verstehe nicht, wie es möglich gewesen sei, "so etwas zu schreiben": "Die Tatbestände selbst werden sehr weit interpretiert, woher das alles genommen wird, ist unklar."