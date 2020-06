Gegen den Frust: Plakat-Aktion der Münchner Kammerspiele

Die Frage, was einer Welt fehlt, die meint, ohne Kunst auskommen zu können, bedeutet ins Positive gewendet auch: Was macht eine Welt mit Kunst reicher, was kann Kunst in der Welt bewegen? In diesem Sinne hat Filmemacherin Cana Bilir-Meier ihren Beitrag gestaltet, "Land der Träume", so der Titel ihres Plakats, der zugleich Titel des mutmaßlich ersten migrantischen Theaterstücks war, das in München je aufgeführt wurde und in dem damals Bilir-Meiers Mutter mitspielte.

Die Inszenierung lief 1982 unter anderem an den Münchner Kammerspielen und wurde zum Teil heftig angefeindet, sogar eine Bombendrohung gab es. Bilir-Meier: "Das war ein aktivistisch migrantisches Theaterstück, da ging’s um die Geschichte der Gastarbeiter. Und ich habe das zusammengesetzt mit einem Gedicht einer Schriftstellerin, Semra Ertan, das heißt 'Warte auf mich'. Semra Ertan ist in den Siebzigern nach Deutschland gekommen, sie war meine Tante, hat viele Gedichte geschrieben über ihre Situation als Migrantin. Und mir ging es darum, diese aktivistische Kunst der Stadtgeschichte, die es gibt, die aber leider unsichtbar ist, in den Stadtraum zurück zu bringen."