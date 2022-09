Gegen das Tabu: Comedians thematisieren ihre Depressionen

Eigentlich müsste es mittlerweile doch allgemein bekannt sein: Ja, auch lustige Menschen können am Leben verzweifeln. Und auch Comedians haben Depressionen. Schon 2014 hat Kabarettist Torsten Sträter beim Satire-Gipfel seine Depressionen thematisiert. Hat sie verglichen mit der "Herr der Ringe"-Trilogie, die in Zeitlupe läuft und auch sonst stark abweicht von allem, was die Glückshormonproduktion ankurbelt: "mit Jean-Claude van Damme als Gandalf und Musik von Andrea Berg."

Der Comedian und seine Depression

Unermüdlich spricht Sträter, der seit 2018 Schirmherr der Deutschen Depressionsliga ist, über seine Krankheit. Im März letzten Jahres hat auch sein Kollege Kurt Krömer in einer gemeinsamen Sendung erstmals seine Depressionen öffentlich angesprochen: Mehr als 3,5 Millionen Abrufe hat die Folge allein auf Youtube, dieses Jahr gab's dafür den Grimmepreis. Und trotzdem kommt die Krankheit, an der in Deutschland über drei Millionen Menschen leiden, nicht raus aus der Schmuddelecke der Leistungsgesellschaft. Denn in der hat man gefälligst zu funktionieren. Motto: Heul leise, Chantal. Sträter und viele andere Betroffene sagen jetzt: Lacht mit uns, verdammt.