Gegen christliche Stereotype: Musical zum Deutschen Kirchentag

Gewusel auf der Bühne, Mönchskutten werden festgezurrt, E-Gitarren angespielt. Generalprobe: Marlin Simen gibt in der Jugendkirche "Lux" erste Anweisungen. Der 19-Jährige ist künstlerischer Leiter bei "Water to wine", einem neuen christlichen Musical – passend zum Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Marlin hat das einstündige Werk federführend komponiert und getextet. Er übernimmt auch die Hauptrolle des "Jesus".

Sex und Coming-of-Age als Themen

"Wir wollten auf keinen Fall so was, wie ein besseres Krippenspiel liefern", sagt der 19-Jährige selbstbewusst. Deshalb stecke thematisch viel drin. Das Stück spielt an einer Highschool. Jesus kommt neu an die Schule. Innerhalb der festen Gruppen auf dem Pausenhof findet er keinen Platz. Seine seltsamen Fähigkeiten machen ihn zum Außenseiter: Wasser verwandelt sich in Wein, er kann über Wasser laufen. Der "Neue" ist anders und wird gemobbt – vor allem, als sich herausstellt, dass er homosexuell ist. Jesus muss lernen, an sich zu glauben. Auch die Frauenrollen sind alles andere als traditionell: Als Gott steht eine 23-Jährige auf der Bühne – ganz in weiß. "Maria" weist ihren Sohn resolut zurecht. Auch der Verräter Judas ist weiblich.

50 Akteure auf der Bühne

Auf der Bühne stehen bei "Water to wine" rund 50 Akteurinnen und Akteure. Darunter ehemalige Schüler der evangelischen Nürnberger Wilhelm-Löhe-Schule, der Ohm-Chor der Technischen Uni Nürnberg und die Band der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Die Proben laufen seit Mitte März.

Von Ballade bis Hip-Hop

Moritz Metzner ist seit Jahren Chorleiter beim Ohm-Chor der Technischen Uni. Er übernimmt beim Jugendmusical die musikalische und organisatorische Leitung. Das selbst komponierte Stück biete musikalisch eine große Bandbreite.

"Es sind ganz, ganz viele Stilrichtungen dabei, zum Beispiel klassische Musik, Songs, auch Balladen, aber auch ganz viel Rocksongs und Hip-Hop." Moritz Metzner, Produktionsleiter

Kirchliche Stereotype auf dem Prüfstand

Entstanden ist das Musical in einem Projektseminar der Wilhelm-Löhe, wurde dann weiter überarbeitet und gestrafft. Anfangs waren die Schülerinnen und Schüler vom christlichen Thema nicht begeistert:

"Aber dann habe ich das so ein bisschen als Chance gesehen und mir gedacht: 'Hey, wie kann man das jetzt cool erzählen? Was kann man da machen, was irgendwie interessant ist?' Und da haben wir gesagt: 'Wir nehmen ganz viele kirchliche Stereotype und drehen die um'." Marlin Simen (19), Komponist

Die Idee entwickelte sich weiter und berührt nun auch typische Glaubensfragen: Es geht um Verrat und Freundschaft, um Glaube und Zweifel, um Verzeihen und Nächstenliebe. Das Musical will diese Themen mit einem Augenzwinkern aufgreifen.

Weitere Aufführungen geplant

Dreimal wird "Water to wine" am Wochenende im Rahmen des Kirchentags gezeigt. Nach Abschluss des Kirchentages am Sonntag können Interessierte das Stück am 16. Juni auf dem Nürnberger AEG-Gelände sehen.