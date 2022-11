> Kultur > Art Cologne: Mit Körperscannern gegen Klebe-Attacken auf Bilder

Art Cologne: Mit Körperscannern gegen Klebe-Attacken auf Bilder

In Köln startet Deutschlands größte Kunstmesse: in diesem Jahr unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen nach Attacken durch Klima-Aktivisten auf Gemälde. Denn die auf der Art Cologne präsentierte Kunst ist nicht so geschützt wie in Museen.