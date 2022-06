"Gefühle besser als Statistiken": Ist Russland ein Scheinriese?

Die "langfristige Schwächung" Russlands werde zum Verlust des Donbass, ja sogar der Krim führen, meint Luzin. Darüber hinaus werde sich Putin gezwungen sehen, Truppen aus Transnistrien, Georgien (Abchasien und Südossetien) und Aserbaidschan (Berg-Karabach) abzuziehen. Japan und Estland würden neue Grenzziehungen verlangen.

Ist Russland in Syrien schon entmachtet?

Schon jetzt wird in russischen Diskussionsforen über die massive Schwächung der russischen Position in Syrien debattiert. Offenbar sei der türkische Präsident Erdogan fest entschlossen, dort neue Tatsachen zu schaffen, möglicherweise Aleppo zu erobern und das Assad-Regime unter Druck zu setzen. Russische Truppen mussten aus Syrien teilweise abgezogen werden, um die Front in der Ukraine zu verstärken. Auch in Zentralasien scheint der Einfluss Moskaus stark rückläufig: Sowohl China, als auch die USA stehen ersatzweise bereit.

Alternativ zur Zermürbungstaktik könne der Kreml versucht sein, auf Eskalation zu setzen, meint Luzin, etwa mit Militärschlägen auf das Baltikum oder Polen. Zweck solcher unwahrscheinlichen Aktionen sei aber nicht ein militärischer Sieg, sondern den Druck auf den Westen zu erhöhen, seine Entschlossenheit zu testen und seine Einheit in Frage zu stellen: "Natürlich wird der Hauptpreis für eine solche Option eine noch größere wirtschaftliche Isolation Russlands sein, vor allem von Europa, und der Kreml wird das Risiko in der gegenwärtigen Situation wahrscheinlich nicht eingehen."

"Amerikaner sind traumatisiert von Niederlagen"

Auch Politologe Pavel Usov glaubt, dass Putin auf Zeit setzt. Der Präsident wisse sehr gut, dass sich westliche Politiker vor ihren Wählern verantworten müssen, etwa für hohe Treibstoffpreise: "Die Bevölkerung Deutschlands, Frankreichs und Spaniens versteht größtenteils überhaupt nicht, was in Russland vor sich geht. Und die amerikanische Gesellschaft ist zu weit weg von den Realitäten Osteuropas, um auf militärischen Lösungen zu beharren. Außerdem ist sie traumatisiert von den Niederlagen und Misserfolgen der Vereinigten Staaten im Irak, sowie von der jüngsten Entwicklung in Afghanistan, wo sich die amerikanischen Truppen so skandalös zurückziehen mussten."

Jede Art direkter Konfrontation mit der NATO könne für Russland nur in einer "Katastrophe" enden, daher blieben Putin außer grimmigem Abwarten keine realistischen Optionen. Pavel Usov ist übrigens sicher, dass Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn die USA und ihre Verbündeten nicht so überstürzt aus Afghanistan abgezogen wären: "In Bezug auf Afghanistan zeigten die Vereinigten Staaten völlige politische Schwäche, Inkompetenz und Kurzsichtigkeit, was Russland und China schnell ausnutzten. Ich bin davon überzeugt, dass es, wenn sich die Ereignisse in Afghanistan nach einem anderen Szenario entwickelt hätten, einfach nicht zu einem Krieg in der Ukraine gekommen wäre."