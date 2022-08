"Gefühle anderer verletzt": Verlag zieht Winnetou-Bücher zurück

In einem Kommentar zum Filmstart hieß es in der "Frankfurter Rundschau": "Doch wie kann es sein, dass ein Film, der schon in seinem Drehbuch kolonialistische und rassistische Stereotypen transportiert, mit Bundes- und Landesmitteln in Millionenhöhe gefördert wird? Die Verantwortlichen hüllen sich in Schweigen."

"Lüge, welchen den Genozid ausblendet"

In der Filmbewertungsstelle hatten Jury-Mitglieder sich gegen die "inhaltliche sowie die filmisch gestalterische Form" des am 11. August gestarteten "Jungen Häuptling Winnetou" (Regie Mike Marzuk) ausgesprochen, der auch vom Film- und Fernsehfond Bayern finanziell gefördert und vom Studio Babelsberg koproduziert worden war: "Nach ihrer Meinung ist es in unserer Zeit nicht mehr zulässig, einen Film und im Besonderen einen Kinder- und Jugendfilm im Geist der mythisch aufgeladenen und sehr klischeehaft darstellenden Karl May–'Folklore' zu realisieren. So sei dieser Film ein kitschiges rückwärtsgewandtes Theaterstück, das nichts mit der Realität zu tun habe."

Karl Mays "literarische Idylle im Herkunftsland der indigenen Völker Nordamerikas" sei, so die Aussage der Jury-Mitglieder laut Pressemitteilung, eine "Lüge, welche den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas und das ihnen zugefügte Unrecht der Landnahme der weißen Siedler und der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes vollkommen" ausblende: "Die im Film gewählte Ausstattung, die Darstellung der indigenen Menschen, die musikalische Untermalung und der Inszenierungsstil würden sich den verkitschten Karl May–Filmen der 1960er Jahre anpassen."

Ist Karl May ein "Märchenonkel"?

Die Mehrheit der Jury behauptete dagegen, es sei "allseits bekannt, dass Karl May seine Erzählungen im von ihm so genannten 'Indianerland' und auch im 'Orient' aus seiner Fantasie geschrieben" habe und selbst nie vor Ort der von ihm erdachten Abenteuer gewesen sei: "Man könne ihn daher ruhigen Gewissens als 'Märchenonkel' bezeichnen. Und auch die Verfilmungen seiner bekanntesten Romane in den 1960er Jahren waren Märchen, welche die Welt der indigenen Völker im absolut klischeehaften Bild darstellten." Dies in einen Kinderfilm von heute märchenhaft und mit liebevollen Zitaten zu diesen Filmen einzubringen, sei, so diese Jury-Mitglieder, durchaus legitim.