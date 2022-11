Gefördertes Lesefest soll Autoren unterstützen

Im Rahmen einer Sonderförderung finanziert das Bayerische Kunstministerium in der Region Hof ein kleines Literaturfestival. Damit sollen Autorinnen und Autoren unterstützt werden, die durch pandemiebedingte Veranstaltungsausfälle wirtschaftliche Einbußen hatten. "Lesungen sind eigentlich eine wichtige Einnahmequelle. Außerdem ist dieser Austausch mit dem Publikum für Autorinnen und Autoren, die ja immer für sich alleine arbeiten, sehr wichtig", erklärt der Hofer Autor Roland Spranger.

"Die dunkle Seite": Lesefest in der Region Hof

Das Motto des Lesefests lautet "Die dunkle Seite". Der Startschuss der Veranstaltungsreihe fällt am Mittwoch. Bis Sonntag lesen dann 19 Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland an verschiedenen Veranstaltungsorten in Helmbrechts und Hof aus ihren Krimis. "Die Palette ist sehr breit – vom düsteren Thriller bis zum schwarzen Humor", sagt Spranger. Er organisiert das Lesefest im Auftrag der oberfränkischen Regionalgruppe des "Verbands der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller" (VS). Der Eintritt ist frei.

"Jeder Mensch hat eine dunkle Seite"

Beim Lesefest werden die Lesungen mit Musik umrahmt. Bewusst stellt Spranger Krimis in den Mittelpunkt – dieses Genre sei sehr vielfältig, hier ließen sich ganz unterschiedliche Themen abbilden. Außerdem treffe man mit Krimis den Nerv vieler Leserinnen und Leser: "So eine dunkle Seite hat eigentlich jeder Mensch in sich."

Das Publikum kann beim Lesefest ganz verschiedene Krimi-Autoren kennenlernen: Unter anderem sind dabei Franz Dobler, dessen Roman "Ein Bulle im Zug" 2015 mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet wurde, der krimischreibende Standesbeamte Volker Backert aus Coburg oder Angela Eßer, die langjährige Sprecherin der Krimiautoren-Vereinigung "Syndikat".

