Gefechtslärm der Geschichte: Oper "Dantons Tod" in München

Es wird viel gebrüllt in dieser Oper, eigentlich nur gebrüllt, als ob alle Beteiligten gegen den ohrenbetäubenden Lärm der Geschichte ansingen. Tatsächlich begann der junge Komponist Gottfried von Einem sein Werk unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler im Sommer 1944. Fertiggestellt wurde "Dantons Tod" dann während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, zwei Jahre später. Erst interessierte sich der "Großdeutsche Rundfunk" der Nazis für diesen Stoff, der an der Semperoper in Dresden auf die Bühne kommen sollte, dann war die Uraufführung schließlich im Sommer 1947 bei den Salzburger Festspielen, die damals noch mitten in Elend und Not stattfanden. In der Stadt gab es genauso viele Flüchtlinge wie Einwohner, alle waren sie Überlebende. Deshalb traf Gottfried von Einem den Nerv der Zeit, denn in dieser knapp zweistündigen Oper geht es, wie der Titel schon sagt, nicht um Revolution und Fortschritt, nicht um Politik und Utopien, sondern ums Sterben, Leiden, Todesangst und Verzweiflung.