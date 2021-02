Gefallene Ikone? Aung San Suu Kyi nach dem Militärputsch

Sie war eine Ikone – bis sie in die Politik ging. Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreisträgerin und Kämpferin gegen die Militärdiktatur in Myanmar. 2015 wurde sie de facto Staatschefin, verlor bald darauf international an Ansehen, hielt sich aber im Land gut. Am Montag nun riss die Armee die Macht an sich. Gestern wurde bekannt, dass sie angeklagt werden soll, weil sie angeblich illegale Funkgeräte besitzt. Als Reaktion gab es erste Straßenproteste. Über die aktuelle Situation hat Joana Ortmann mit dem Myanmar-Experten und langjährigen Spiegel-Korrespondenten Andreas Lorenz gesprochen.

Joana Ortmann: Herr Lorenz, wie deuten Sie diese Gemengelage?

Andreas Lorenz: Naja, ich deute das so, dass die Militärs auf alle Fälle entschlossen sind, Aung San Suu Kyi aus dem Verkehr zu ziehen und für die nächste Zeit wieder eine Militär-Diktatur zu errichten. Die Tatsache, dass sie jetzt von Hochverrat reden oder von der unerlaubten Einfuhr von Funkgeräten, die sie angeblich bei der Hausdurchsuchung gefunden haben, scheint mir doch darauf hinzudeuten, dass sie das ernst meinen. Und ich finde auch, dass die Aufrufe aus dem Ausland, von Präsident Biden usw., das alles wieder rückgängig zu machen, ein bisschen naiv sind.

Inwiefern naiv?

Es ist ja so, dass die Militärs eine demokratisch gewählte Regierung aushebeln und sogar den Präsidenten des Landes, die Außenministerin und Staatsrätin festsetzen. Das ist schon ein großer Schlag und ein größerer Rückschritt für die Demokratie in Südostasien und natürlich auch in Myanmar. Das heißt, die Hoffnung, dass Myanmar möglicherweise mal ein Bollwerk der Demokratie in Südostasien wird, die ist nun erst mal verflogen.

Lassen Sie uns Aung San Suu Kyi in den Blick nehmen: Sie ist Friedensnobelpreisträgerin seit 1991, hat Jahrzehnte im Hausarrest verbracht, in der Hoffnung den Kampf für die Freiheit Myanmars voranzutreiben – eine Ikone, seit einigen Jahren aber ist ihr Ruf angeknackst. Eine rätselhafte Frau…

In ihrem äußeren Erscheinungsbild hat sich diese Frau eigentlich in den letzten Jahren, in denen sie maßgeblich an der Spitze der Regierung von Myanmar stand, nicht verändert. Aber sie ist anders aufgetreten, als man es von ihr gewohnt war. Sie hat ja viele Anhänger enttäuscht. Sie war als Ikone der Freiheit losgezogen, hat selbst sehr gelitten, in fast 15 Jahren Hausarrest. Und dann folgten die Ereignisse mit den Rohingya. 700 000 muslimische Bürger von Myanmar mussten das Land verlassen – und sie hat das Militär nicht verurteilt. Alle haben gesagt: Eine Friedensnobelpreisträgerin muss doch jetzt was sagen. Sie hat es nicht getan. Sie hat das Militär nicht offen kritisiert.

"Wir müssen zu allen Seiten fair sein", hat sie 2017 vor den Vereinten Nationen gesagt, als vor einem Völkermord gewarnt wurde. Das klingt natürlich zynisch für eine Frau, die wiederum zwei Jahre davor, 2015, mit einer Nationalen Liga für Demokratie angetreten war, um die zarten demokratischen Bestrebungen in ihrem Land zu stärken.

Ja, womöglich hat sie ein Kalkül bewegt: Sie hat sehr gelitten unter der Militärdiktatur, auch ihre Parteifreunde und Anhänger, die zum Teil noch schlimmer dran waren. Die saßen im Gefängnis, wurden gefoltert, haben alles verloren. Und dann ist sie an die Macht gekommen, mit einem Ziel: das Land zu vereinigen und die Macht der Militärs zurückzudrängen. Und möglicherweise hat sie sich gesagt, sie darf es sich nicht mit dem Militär verderben. Das heißt, wenn sie öffentlich die Militärs an den Pranger stellen würde wegen der Geschehnisse bei den Rohingya, dann würde sie alles aufs Spiel setzen. Und möglicherweise hat sie gedacht: Ich muss ruhig sein um des Ziels willen – ein besseres Myanmar ohne die Macht der Militärs. Ich muss in den sauren Apfel beißen und sogar riskieren, was ja dann auch passiert ist, dass ich meinen internationalen Ruf verspiele. Nun ist die Sache doppelt tragisch. Sie hat ihren internationalen Ruf verspielt, und es war alles umsonst. Sie ist weggeputscht worden.