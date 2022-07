Judentum in Russland: Moskaus Oberrabbiner tritt zurück

Pinchas Goldschmidt ist nach fast 30 Jahren als Oberrabbiner vom Moskau zurückgetreten. In einem Pressestatement erklärte Goldschmidt seine Entscheidung: Obwohl er erst im Juni erneut wiedergewählt worden sei, würde sein Verbleib im Amt die jüdische Gemeinde Moskaus gefährden: "So traurig ich auch bin, unter den gegebenen Umständen ist es eindeutig im Interesse der Zukunft der Gemeinde, dass ich jetzt von meinem Posten als Oberrabbiner von Moskau zurücktrete", heißt es in seiner Erklärung.

"Ich kann nicht mehr schweigen"

Er habe sein Bestes getan, "um die Gemeinschaft durch die turbulenten 1990er Jahre und das zunehmend autoritäre Russland unter dem derzeitigen Präsidenten zu steuern und aufzubauen." Seit dem Ausbruch des Krieges könne er "angesichts von so viel menschlichem Leid nicht mehr schweigen." Goldschmidt hat Flüchtlinge in Osteuropa unterstützt und sich gegen den Krieg ausgesprochen.

Bereits im März war Goldschmidt aus Russland geflohen. Er sei von russischen Behörden unter Druck gesetzt worden, den Angriffskrieg in der Ukraine öffentlich zu unterstützen – und habe sich geweigert.

Ukrainekrieg als "Katastrophe" bezeichnet

Als Präsident der orthodox geprägten Konferenz Europäischer Rabbiner (CER) wolle er den Rabbinern und Gemeinden Europas aber weiterhin "nach besten Kräften dienen". Goldschmidt ist seit 2011 Präsident der Dachorganisation, die nach eigenen Angaben rund 1.000 Rabbiner vertritt. Auf der CER Generalversammlung Ende Mai in München hatte Goldschmidt den Krieg in der Ukraine als "Katastrophe" bezeichnet. "Die Stimmung in russischen jüdischen Gemeinden ist bedrückend. Viele Juden sind ausgewandert, ein Teil der Menschen sitzt auf gepackten Koffern", sagte er der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA). "Der Krieg ist für uns alle eine Katastrophe."

Goldschmidt soll sich derzeit in Israel aufhalten. Sein familiäres Umfeld sprach Anfang Juni mit Blick auf seinen Aufenthaltsort von "Exil". Pinchas Goldschmidt ist nicht der einzige Religionsvertreter, der Russland verlassen hat: Auch der Erzbischof der evangelisch-lutherischen Kirche Russlands, Dietrich Brauer, ist inzwischen ins Ausland geflohen.