"Gefahr für die Allgemeinheit": Stars empört über Trump-Rede

Schlechte Nachrichten für Donald Trump von seinem Lieblings-Medium Twitter: Das Unternehmen kündigte an, ihm ab Januar seine bisherigen Sonderrechte zu nehmen, falls er nicht mehr im Amt bestätigt wird. Als Präsident genießt er das Privileg, dass seine Tweets vom Unternehmen nicht gelöscht, sondern "nur" mit einem Warnhinweis versehen werden, wenn sie offenkundige Falschinformationen enthalten. Das wäre ab 20. Januar vorbei, so ein Sprecher von Twitter. Allein in den vergangenen Tagen hatte Twitter acht Nachrichten von Trump mit Warnungen versehen.

Unterdessen sorgt der jüngste Auftritt des Präsidenten für großes Entsetzen. Wenn nur die "legalen" Stimmzettel gezählt würden, so Donald Trump in seiner Rede im Weißen Haus, sei ihm der Wahlsieg nicht mehr zu nehmen. Würden auch die "illegalen" Stimmen berücksichtigt, könne ihm der Triumph noch "gestohlen" werden. Schuld daran seien das "große Geld", die "großen Medien" und die "großen Tech-Konzerne". Die Meinungsforscher hätten "wissentlich" ihre Umfragen gefälscht. Der Präsident hatte sich gegen viertel vor eins in der Nacht deutscher Zeit geäußert und ließ keine Journalisten-Fragen zu.

"Wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken strampelt"

Der Auftritt sorgte quer durch die amerikanische Medien- und Kultur-Landschaft für blankes Entsetzen. Der linksliberale Sender MSNBC schaltete die Übertragung aus dem Weißen Haus vorzeitig ab und verwies darauf, hier würden Falschinformationen verbreitet: "Wir sind einmal mehr in der ungewöhnlichen Lage, den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht nur unterbrechen, sondern auch korrigieren zu müssen." Auch ABC und die Online-Seite von USA Today stiegen mittendrin aus. Auf CNN waren die Moderatoren nach dem Auftritt von Trump teils den Tränen nah vor Wut und Entsetzen.

Einer der prominentesten Journalisten des Senders, Anderson Cooper, sagte, die Zuschauer hätten einen "traurigen" Moment Amerikas erlebt: "Und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Das ist die mächtigste Person der Welt. Und wir erleben ihn wie eine dicke Schildkröte, die auf dem Rücken in der heißen Sonne strampelt und kapiert, dass ihre Zeit vorbei ist. Aber er hat es einfach nicht akzeptiert und will uns alle und das ganze Land mit in den Abgrund reißen."