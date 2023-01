Gefährliche Therapie: Psychologen warnen vor "Rückführungen"

Die Praxis von Hypnotiseur Lars Gutzeit in Aschaffenburg in Unterfranken bietet sogenannte Rückführungstherapien, auch Reinkarnationstherapien genannt, an. Die Idee dahinter: Menschen würden sich durch "Rückführungen" an mögliche frühere Leben erinnern können. Die Klientinnen und Klienten kämen aus unterschiedlichen Gründen zu ihm, häufig aus Neugier, aber auch wegen bestimmter Ängste, auf der Suche nach neuen Therapien oder aus Liebeskummer, erzählt Gutzeit.

Vor der Hypnose spricht Gutzeit ausführlich mit seinen Klientinnen und Klienten, erst dann geht es los. Der gelbe Hypnosestuhl ähnelt optisch einem Fernsehsessel. Dem Hypnotiseur sind ein "bequemes Setting", eine klassische Hypnoseeinleitung mit Entspannung und Musik sehr wichtig.

Manche Menschen wollen mit Hilfe der Rückführungstherapie nur wissen, ob sie schon mal gelebt haben, oder ob Ängste im heutigen Leben aus einem früheren Leben stammen könnten. Wenn die Klientinnen und Klienten im entsprechenden Trance-Zustand sind, führt Gutzeit sie mithilfe eines "Fahrstuhls" oder mit "Eintauchen in einen Lichtpunkt" in ihre vermuteten ehemaligen Leben. Laut Gutzeit wird dann am Ende der "Rückführung" analysiert, was die Botschaft dieses Lebens gewesen sein könnte und was das mit dem "Auftragsthema", dem heutigen Problem, zu tun habe.

Psychologe: Therapie kann psychisch labilen Menschen schaden

Doch Rückführungstherapien könnten Gefahren mit sich bringen, warnt Michael Utsch. Der Psychologe arbeitet bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin und sieht diese Therapien kritisch. Nicht nur, dass mit den "Rückführungen" ein bestimmtes Weltbild verbunden sei. Sie könnten zusätzlich Probleme verursachen, vor allem bei Klientinnen und Klienten, die psychisch labil sind.

Er habe selbst schon erlebt, dass es manchen dann schlechter ging als zuvor, sagt Utsch. Deswegen sollten Hypnotiseure, die ihren Job ernst nehmen, psychisch labile Menschen zum Therapeuten schicken. "Ich habe mit Patientinnen und Patienten gesprochen, die durch diese Rückführungen enorme Angstzustände erlebt haben", berichtet der Psychologe.

"Aus Therapeutensicht ist es schön, wenn ich eine Erklärung habe und sage, damals im Mittelalter wurdest du als Magd vergewaltigt, aber das ist eben hochspekulativ", sagt Utsch. Denn ob die Person tatsächlich im Mittelalter als Magd gelebt habe und wiedergeboren worden sei, lasse sich nicht beweisen und könne auch reine Phantasie sein.

Hypnotiseur vom Nutzen der "Rückführung" überzeugt

Hypnotiseur Marvin Eck hingegen ist vom Nutzen der "Rückführung" überzeugt. Auch er bietet diese Therapie in seiner Praxis in Kleinrinderfeld im Landkreis Würzburg an. Obwohl es nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, glaubt er daran, dass Probleme ihre Ursache in einem früheren Leben haben. Und viele seiner Klientinnen und Klienten seien auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Probleme. Eck versucht dann, seinen Klientinnen und Klienten zu helfen, die Probleme aufzulösen, damit sie "jetzt ein glückliches, zufriedenes und gesundes Leben führen können".

"Im Wachzustand bleibt ganz viel Wissen vom Unterbewusstsein verborgen, und wir brauchen die Hypnose oder verschiedene Trancezustände, um auf dieses Wissen zuzugreifen. Wenn wir das Gehirn im richtigen Wellenbereich verwenden, dann wird dieses Wissen verfügbar gemacht, und wir können in ein Vorleben springen und schauen, ob das Wissen, was wir suchen, dort verfügbar ist", glaubt Eck.

Aber: Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein lassen

Da Lars Gutzeit und Marvin Eck ihren Klientinnen und Klienten eigentlich helfen wollen, raten sie ihnen durchaus auch, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und nach vorne zu schauen. "Die meisten schaffen es, indem sie mit mir überlegen, wer wollen sie denn sein, wenn die Krise überwunden ist", sagt Eck.

In der Praxis von Lars Gutzeit in Aschaffenburg dauert die "Rückführung" rund drei Stunden. Er fragt seine Klientinnen und Klienten möglichst detailliert nach Orten, nach Jahreszahlen, nach Gebäuden, nach Personen, die sie in Trance sehen. Ob die Menschen tatsächlich schon einmal gelebt haben oder kürzlich nur ein Buch gelesen oder einen Film geschaut haben und jetzt diesen Inhalt wiedergeben, könne er natürlich nicht wissen. Er versuche eben, auf diese Weise seinen Klientinnen und Klienten bei der Lösung ihres Problems auf die Sprünge zu helfen. Die Probleme lösen müssten sie letzten Endes aber selbst.