"Gefährliche" Kunst: Rosemarie Trockel in Frankfurt

Der Eingangssaal des Frankfurter Museums für Moderne Kunst zeigt einen umlaufenden Fries aus blauem, gestrickt wirkendem Muster, das trotz löchriger Dehnung seltsam regelmäßig erscheint. Wie eine zarte Barriere, die sich im nächsten Moment in die Luft erheben könnte. "Prisoner of yourself", also "Gefangener Deiner selbst" heißt diese Arbeit, die per Siebdruck direkt auf die Museumswand gebracht worden ist. Das Image als Strickkünstlerin, so scheint Rosemarie Trockel zu sagen, verfolgt mich seit langem, ich bin Opfer meines Erfolgs. Aber so schlimm ist das auch wieder nicht. Könnte ein Leitmotiv für uns alle sein, meint Susanne Pfeffer, Direktorin des Hauses: "Dass wir alle in uns selbst gefangen sind, in unserer eigenen Identität, in unserem Geschlecht, in unserer Kultur. Dass es eigentlich ein Lebtag gilt, immer wieder aus diesen Strukturen, die ja auch oft sehr starr und gewalttätig sind, auszubrechen."

Herdplattenreliefs und Strickbilder

In einem ganz in der Nähe zu sehenden Film hat sich Rosemarie Trockel selbst gefangen genommen und verhört ihre Doppelgängerin mit der Frage: "Who is the best Artist?". Und es dauert lange, erzwungen durch körperliche und psychische Misshandlung, ehe die Befragte endlich antwortet: "Rosemarie Trockel".

Auf diesem schmalen Grad von Vorurteil, Selbstbeobachtung, gesellschaftlichem Wertmaßstab und trotziger Selbstbehauptung wandelt die Künstlerin seit vielen Jahrzehnten: schlafwandlerisch sicher und erfreulich humorvoll. Natürlich sind in Frankfurt viele ihrer Strickbilder mit dem Ornament des Wollsiegels zu sehen. Oder ihre Herdplattenreliefs, die sich über den zugemuteten Wirkungskreis weiblicher Kreativität mokieren. Zwei von ihnen sind mit einer Steckdose verbunden, die Platten werden heißt, beginnen zu glühen, erzeugen eine ganz neue Dimension "gefährlicher" Kunst. Im Laufe ihrer Karriere hat Rosemarie Trockel ein reichhaltiges Instrumentarium entwickelt, um gesellschaftliche Rollenzuweisungen zu unterlaufen und zu persiflieren.