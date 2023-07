Gefährdet KI die Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern?

Dass die SciFi-Serie "Black Mirror" prophetischen Charakter hat, das hat die Wochenzeitung "Die Zeit" schon vor Jahren festgestellt. Sogar den Aufstieg von Donald Trump habe sie vorhergesehen, war dort 2016 zu lesen. Ein bisschen gruselig darf einem also schon werden, wenn man sich durch die Folgen der neusten Staffel klickt, und das schon bei der ersten.

In Hollywood wird gestreikt

Darin wird das Leben einer jungen Frau zur Serie, täglich ausgestrahlt bei einem Streamingdienst. Und das, ohne dass sie sich dagegen wehren kann. Ein Supercomputer verwandelt das, was sie erlebt, quasi in Echtzeit in Serienstoff. Mit Salma Hayek in der Hauptrolle, besser gesagt einem digitalen Avatar von ihr. KI macht‘s möglich. Und das, ohne dass sich Salma Hayek dagegen wehren kann. Womit wir an dem Punkt wären, an dem die Dystopie die Wirklichkeit berührt.

In Hollywood tobt ein Arbeitskampf. Die Drehbuchautorinnen und -autoren streiken schon seit einer Weile. Seit ein paar Tagen ist auch die amerikanische Schauspielergilde (SAG-AFTRA) mit an Bord. Über 160.000 Mitglieder hat die Gewerkschaft nach eigener Auskunft. Darunter Stars wie Ben Stiller, Meryl Streep oder Jennifer Lawrence. Die Folge: Die Sets sind verweist, die roten Teppiche bleiben leer. In ein paar Monaten könnte das auch hier zu spüren sein. Dann nämlich, wenn der Nachschub ausbleibt – im Kino und bei den Streamingportalen. Die US-amerikanische Unterhaltungsindustrie beliefert schließlich die ganze Welt.