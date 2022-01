"Gebummelt habe ich nie": Hardy Krüger gestorben

1957 gelang Hardy Krüger schließlich der Sprung ins Ausland, wenn auch zunächst nur bis nach Großbritannien. Dort dreht er "Einer kam durch", natürlich spielte er einen deutschen Jagdflieger und im Grunde seine eigene Geschichte zwischen NS-Begeisterung, Anpassung und Flucht. Daraus wurde 2002 auch der Dokumentarfilm "von Werra", benannt nach der Rolle, mit der Krüger den Grundstein für seine Weltkarriere legte.

Der Bedarf an Heldenfiguren, auch negativen, war im damaligen Kino groß. Und so wuchs Hardy Krüger mehr und mehr hinein in die Söldner-, Krieger- und Großwildjäger-Rollen. "Hatari!" wurde 1962 einer seiner größten weltweiten Erfolge, ein optisch überwältigendes Abenteuerdrama von Howard Hawks über Tierfänger am Fuße des Kilimandscharo. Krüger hatte an der Seite von Superstars wie John Wayne und Bruce Cabot einen ganz großen Auftritt und verliebte sich in die afrikanische Wildnis so sehr, dass er später noch lange die "Hatari"-Lodge in Tansania bewohnte.

Er versuchte "auch sympathische Deutsche" zu spielen

Der französische Film "Sonntage mit Sybil" (1962), in dem Krüger einen kriegsversehrten Vietnam-Veteran spielte, bekam den Auslands-Oscar, in Deutschland allerdings wollte ihn kaum einer sehen: "Hier hat das Publikum versagt, das noch an Opas beschauliches Kino aus der Wirtschaftswunder-Ära gewohnt war, und nicht die Verleiher", so der Schauspieler.

Zu seiner Dauerbeschäftigung als "Film-Nazi" von Hollywood sagte er dem "Spiegel", er habe "zwanzig oder dreißig" Rollen abgelehnt: "Allerdings wollte ich auch nicht das Bild eines deutschen Soldaten abgrundtief verändern. Es gab in meiner Karriere nur sechs oder sieben Deutsche in Uniform, allesamt keine Hollywood-Karikaturen. Warum sollte ich nicht versuchen, der Welt zu zeigen, dass es auch sympathische Deutsche gegeben hat? Nehmen Sie den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, ein hochintelligenter, integrer Mensch. Der war auch nicht freiwillig in der deutschen Armee. Er wurde einfach eingezogen. Diese Rollen habe ich gespielt. Ich habe kein Interesse daran gehabt, die Kriegsverbrecher darzustellen."