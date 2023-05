"Gebt uns Bücher!" – Dokumentarfilm über Jella Lepman

"Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel" lautet der sprechende Titel des Dokumentarfilms über Jella Lepman, der Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek (IJB) in München, der gerade im Haus vorgestellt wurde. Geboren 1891 in Stuttgart und bereits in der Weimarer Republik als Journalistin tätig wurde Lepman mit ihren beiden Kindern von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben. Unmittelbar nach dem Kriegsende kehrte sie aus dem britischen Exil zurück. Im Vertrauen auf die junge Generation entwickelte Lepman die Idee einer Bibliothek für Kinder- und Jugendliche. Das Haus sollte ein Ort der Begegnung mit anderen Kulturen sein. "Und ein Ort der Herzensbildung", sagt Andreas Steinhöfel, einer der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchautoren der Gegenwart, bekannt geworden unter anderem mit den Romanen über die Berliner Freunde Rico und Oskar.

Eine der großen Frauen des 20. Jahrhunderts

Andreas Steinhöfel wurde durch eine vor einigen Jahren erschienene Neuauflage von Jella Lepmans Buch "Die Kinderbuchbrücke" auf die Lebensgeschichte der Exilantin aufmerksam. Im Buch schildert sie ihre Rückkehr ins zerstörte Deutschland und ihr Bemühen um die vom Krieg versehrten Kinder und Jugendlichen. Sie würden, so ihre feste Überzeugung, inmitten einer Welt aus Schutt und Asche den Erwachsenen den Weg in die Zukunft zeigen. Steinhöfel fasste rasch den Entschluss, die Biographie in einem Dokumentarfilm zu beleuchten. Für ihn zählt Jella Lepman zu den bedeutenden Frauen des 20. Jahrhunderts. Sie zog später nach Zürich, initiierte die Gründung einer internationalen Organisation für Kinder- und Jugendbuchverlage und den renommierten Hans-Christian-Andersen-Preis.

"Das ist es, was mich am Anfang so gepackt hat", sagt Andreas Steinhöfel im BR-Interview. "Eine Frau, 1945, eine Jüdin, die vertrieben wurde aus Deutschland, die dann sagt: Okay, ich gehe dahin und schaue, ob ich etwas gerissen bekomme. Und das in einer patriarchalischen und militärischen, männlichen Welt. Da stellt sie sie sich hin und sagt: Ja, jetzt habe ich eine Idee, nun kommt mal in die Puschen!"

Engagiert mit "charmanter Gnadenlosigkeit"

Sie selbst ging voran, sammelte Geld für ihre Idee einer Bibliothek, nicht zuletzt bei der einstigen Frist Lady der USA, Eleanor Roosevelt. In den Büchern sah Jella Lepman ein Medium zur Verständigung, über alle Grenzen hinweg. Sie organisierte 1946 eine Ausstellung mit internationalen Kinderbüchern im Münchner Haus der Kunst. Und setzte dann alle möglichen Hebel in Bewegung, um den Büchern einen dauerhaften festen Ort, ein eigenes Haus zu geben. Im September 1949 wurde dann die IJB in der Münchner Kaulbachstraße eröffnet. Der Weg dorthin war weit und keineswegs einfach. Andreas Steinhöfel attestiert der Bibliotheksgründerin eine "charmante Gnadenlosigkeit".

"Diese Frau ist mir zu vergessen", erklärt der Schriftsteller und Regisseur. "Wir haben hier eine Frau, die Unglaubliches geleistet hat – aber in so einer kulturellen Nische, die es bis heute bleiben wird. Kinderliteratur, das ist ein Durchlauferhitzer. Das interessiert Eltern nur so lange, wie das Kind Kind ist. Und das interessiert das Kind nur so lange, wie es Kind ist. Und deshalb würde ich ihr das sehr wünschen: diese Anerkennung als wirklich starke Frau."