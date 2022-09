Gebeuteltes Theater Hof beginnt mit Proben für neue Spielzeit

Am zuletzt stark gebeutelten Theater Hof haben die Proben für die neue Spielzeit begonnen. Nach Rückschlägen durch Corona, eine lange Renovierung und einen fatalen Wasserschaden hoffen Intendant und Mitarbeiter jetzt auf eine möglichst ungestörte neue Saison.

Theater Hof: "Keine Einschränkungen mehr"

"Wir sind gespannt und freuen uns einfach, dass es jetzt wieder losgeht", sagte der Intendant des Hofer Theaters, Reinhardt Friese, dem Bayerischen Rundfunk: "Stand jetzt gibt es keine Einschränkungen mehr für uns. Die Sanierungsarbeiten und Reparaturarbeiten nach dem Wasserschaden sind so weit fortgeschritten, dass wir wieder spielen können und auch fast alles zur Verfügung haben, was wir brauchen, also insofern: wir brennen!" Letzte Arbeiten der Generalsanierung müssen allerdings noch abgeschlossen werden, so der Hofer Kulturamtsleiter Peter Nürmberger.

Versicherung reguliert Wasserschaden offenbar

Der veranschlagte Kostenrahmen von 20 Millionen Euro wird eingehalten, und auch die Regulierung des Wasserschadens durch eine Versicherung klappt offenbar. Allerdings ist der Besucherparkplatz des Hofer Theaters bis auf Weiteres nicht benutzbar. Grund ist ein Rechtsstreit mit der Baufirma, die dort eine inzwischen wieder entfernte Interims-Spielstätte errichtet hatte.

Nach der Corona-Pandemie sind die Abonnementen-Zahlen am Theater Hof nach Angaben des Intendanten weniger stark eingebrochen als anderswo. Es gelte jetzt jedoch trotzdem, einen langen Atem zu beweisen um das Publikum wieder zu gewinnen.

"Jack the Ripper": Uraufführung in Hof

Zur Eröffnung am 17. September zeigt das Theater Hof eine Uraufführung: Das eigens für Hof geschriebene Musical "Jack the Ripper". Das einerseits Schaueffekte bieten soll – aber mit der Kriminalgeschichte auch Themen wie Hass auf Einwanderer, Armut und Homophobie verbindet.