Gebete statt Geschenke? So feiern Nonnen und Mönche Weihnachten

An Heiligabend sind die meisten Menschen bei ihren Familien. Oft gibt es noch Stress, letzte Geschenke werden besorgt und das Festessen vorbereitet. Doch wie ist das, wenn man kinderlos lebt und die Familie die Mitbrüder oder Mitschwestern in einer Klostergemeinschaft sind?

Heiligabend in Planegg: "Natürlich gibt's ein Augustiner hell dazu"

Besuch im Kloster Maria Eich in Planegg. Hier wohnen derzeit vier Augustinermönche. Pater Felix Meckl öffnet in Zivilkleidung und lacht. Man könnte ihn sich auch gut in einer geselligen Runde beim Schafkopfen vorstellen. Umso spannender der Gedanke, wie er als Mönchen den kirchlich so wichtigen Heiligen Abend verbringt.

"Unser Heiligabend beginnt mit dem Mittagessen, wo wir traditionell Bratwürste und Sauerkraut und Brot essen", erzählt der Pater. Der Köchin haben die Ordensmänner an diesem Tag freigegeben, "weil wir sagen, am Heiligabend soll sie bei der Familie sein und wir machen das selber. Dann gibt es natürlich ein Augustiner hell dazu, wenn man das sagen darf, weil das einfach irgendwie dazugehört."

Bescherung gibt es nicht, dafür eine edle Brotzeit

Danach macht dann jeder Pater, was er will: Spazierengehen, mit der Familie telefonieren, letzte Weihnachtspost erledigen. Wer am späten Nachmittag die Waldweihnacht für die Gemeinde zelebriert, feilt noch an der Predigt. Und danach wird es richtig gemütlich. "Dann gibt's eine edle Brotzeit", sagt Pater Felix und lacht wieder.

Geschenke im eigentlichen Sinn gibt es nicht, sagt der Augustinermönch: "Wir Augustiner leben ja Gütergemeinschaft. Wir haben kein Armuts-Ideal und das heißt, das wäre nur ein Geld hin und herschieben, weil uns alles gemeinsam gehört." Die Bescherung am Heiligabend bestehe darin, so Pater Felix, "dass wir gemeinsam essen und uns dazu wirklich was gönnen".

Zum Artikel: "Vorweihnachtszeit in der Hostienbäckerei im Kloster Rödelmaier"

Weihnachten mit Lebensgemeinschaft statt Lebenspartner

Und so genießen die Patres zum Abschluss des Heiligabends einen Cognac. Das klingt entspannt wie unter guten Freunden. Ob sie keine Sehnsucht nach der Familie haben? "Das ist ein ganz normaler Abnabelungsprozess", meint Pater Felix. Den würden ja auch die meisten Erwachsenen durchlaufen, wenn sie aus dem Elternhaus ausziehen und dann mit dem Partner oder der Partnerin Weihnachten feiern. "So feiere ich in meiner Lebensgemeinschaft Weihnachten."

Schwester Susanne Aeckerle von der Selbitzer Christusbruderschaft hat mit der Abwesenheit ihrer Familie auch kein Problem, denn sie habe Weihnachten in der Familie "nie so besonders schön empfunden, weil es so ein hoher Anspruch war". Allerdings gebe es drei Schwestern in der Gemeinschaft, die noch nicht so lange dabei seien. "Vor allem eine hat ihre Familie sehr vermisst."

Schwestern singen Weihnachtslieder im Alten- und Pflegeheim

Wobei die Schwestern in Selbitz alles dafür tun, um es sich an Heiligabend schön zu machen. Nach dem Besuch im Alten- und Pflegeheim, wo die Schwestern auf den Stationen Weihnachtslieder für die Menschen singen, feiern sie die gemeinsame Christvesper.

Nach dem Beten gebe es ein festliches Essen, sagt Schwester Susanne. Eine Bescherung sei nicht wirklich vorgesehen, aber "wer wollte, konnte wichteln, seinen Namen auf einen Zettel schreiben und einen Namen ziehen", erzählt die Ordensschwester vom vergangenen Weihnachtsfest.

Geschenke-Wichteln im Kloster in Selbitz

Die kleinen Präsente wurden dann auch an Heiligabend in der Gemeinschaft verteilt: "Das war nett, ein Riesenkorb mit vielen Geschenken, und dann stand immer der Name drauf, und dann war's spannend, wer kriegt das jetzt? Und was ist da jetzt wohl drin?"

Wichteln in der Klostergemeinschaft. Bei etwa 60 Schwestern kommt da schon ein großer Berg an Geschenken zusammen. Und man kann sie sich vorstellen, wie sie fröhlich und vielleicht auch mal kichernd die gegenseitigen Gaben begutachten. Bevor der Heilige Abend im Kloster in Selbitz dann mit Spielen und Ratschen ausklingt.