Gasteig-Chef Max Wagner gibt Posten ab

Max Wagner will im Herbst als Chef des Kulturzentrums Gasteig in München ausscheiden. Noch vor der Entscheidung des Münchner Stadtrates über den Fortgang der Sanierung sieht Wagner den richtigen Zeitpunkt gekommen, die Leitung in neue Hände zu legen.