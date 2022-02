Gartenzaun statt Galerie: Kunst "to go" in Schönwald

Künstler Frank Graf möchte mit seinen bunten Zeichnungen etwas Farbe in die Jahreszeit bringen. 25 seiner Bilder sind in Schönwald an Gartenzäunen angebracht. Sie laden zum Spazierengehen und Zusammenkommen ein.

Draußen ist das neue Drinnen

Seine Finger sind schon etwas steif und rot vor Kälte, als Frank Graf die schwarzen Kabelbinder durch die Ösen an seinen Kunstwerken zieht. Es ist grau in grau, immer mal wieder schneit es, die Temperaturen liegen bei minus zwei Grad. Die Idee kam Frank Graf im Wintergrau zwischen Weihnachten und Silvester: "Dann dachte ich mir: Wenn die Leute nirgends rein können, dann muss das, was sie angucken, zu ihnen. Also, die Bilder kommen zu den Leuten, wenn die Leute nicht zu den Bildern dürfen."

Mitstreiter per Social Media gesucht

Die Idee kommt an: Nach einer Ankündigung in den sozialen Netzwerken hat er sofort viele begeisterte Schönwalder im Boot. Sie wollen auch ein Kunstwerk an ihrem Gartenzaun zeigen. Michael Miedl, ein Anwohner, hat gleich fünf Kunstwerke gesponsert und nun schmückt ein Lama auf knallrotem Untergrund seinen Zaun.

"Ich sag mal so: Unsere Gegend ist dafür bekannt, dass es hier immer ein bisschen länger dunkel ist, dass es ein bisschen länger schneit und kalt ist und da tut es ganz gut, wenn man den Menschen ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert." Michael Miedl, Bewohner von Schönwald

Michael Miedl hat gleich mehrere der Kunstwerke erworben. Gegen eine Spende können die Bilder auch gekauft werden und mit dem Geld sollen neue Spielgeräte auf die Spielplätze im Ort kommen.

Von Möpsen, Hasen und Zebrafinken

Und so sehen das viele Menschen in Schönwald: Ein knallrotes Feuerwehrauto schmückt das Feuerwehrhaus, es flattern Zebrafinken, Frösche, Hasen, Katzen gibt es zu sehen – für eine Schönwalderin hat Künstler Frank Graf extra einen Mops gezeichnet, weil sie selbst einen Mops besitzt.

Per QR-Code durch Schönwald

Damit alle Kunstwerke auch gefunden werden, hat sich Christian Schlittenbauer etwas ausgedacht. Er betreibt ein Co-Working-Büro in Schonwald und ist für witzige Ideen zu haben. Ein von ihm programmierter QR-Code führt zu einer virtuellen Karte, die alle Gartenzaun-Kunstwerke anzeigt. 25 sind es in Schönwald, fünf im Ortsteil Reichenbach. Bis Ostern sollen die bunten Farbkleckse Schönwald zieren, dann übernehmen wohl Osterglocken, Narzissen und alle Frühlingsblüher diesen Job.