Gareth Jones – Chronist der Hungersnot in der Ukraine 1932-1933

Agnieszka Holland drehte den Spielfilm „Mr. Jones“

Schon die polnische Regisseurin Agnieszka Holland hatte das Potential dieser Lebensgeschichte erkannt und sie in ihrem 2019 auf der Berlinale uraufgeführten Film „Mr. Jones“ erzählt. Der BBC sagte sie damals: „Wir wollten kein biographisch exaktes Dokudrama drehen, vielmehr wollten wir seiner Botschaft und seinem Mut Gerechtigkeit widerfahren lassen und den Holodomor in der Ukraine, die Hungersnot durch seine Augen zeigen.“

Chronik des Grauens

Es ist kein Zufall, dass man gerade im der Ukraine unmittelbar benachbarten Polen das Schicksal von Gareth Jones in jüngster Vergangenheit besonders intensiv rekonstruiert und sein Andenken fördert. Mirosław Wlekły veröffentlichte sein hochaktuelles und packendes Buch „Gareth Jones – Chronist der Hungersnot in der Ukraine 1932/33“ ebenfalls 2019 im polnischen Original. Es ist das Grauen, das Grauen was man darin liest, um es mit dem gebürtigen Polen Joseph Conrad zu sagen:

Jones sah Kinder mit aufgeblähten Bäuchen; Schlangen von bis zu 7000 Personen vor einer Bäckerei in Charkiv, hoffend auf einen Laib Brot - in der wohlgemerkt „weizenreichsten Region des Planeten“. Allein zwischen 9. Januar und 12. März 1933 registrierten die Behörden allein in Kyjiw 69 Fälle von Kannibalismus. Männer essen ihre verstorbenen Frauen und Kinder, verlieren den Verstand, gleiten in den Wahnsinn ab. „Als Glückliche gelten diejenigen, die zu harter Arbeit nach Sibirien deportiert wurden – sie haben wenigstens etwas zu essen“, schreibt Wlekły.

Pulitzer-Preisträger diskreditierte Jones

Von all dem Horror erfuhr die Welt erstmals durch die dokumentarische Arbeit Gareth Jonesʼ, dessen Berichte – ein weiteres Skandalon – von namhaften Kollegen diskreditiert wurden. Der einflussreiche Pulitzer-Preisträger Walter Duranty verhöhnte Jones in der „New York Times“. Ihm gelang es zeitweise, Jones und seine Aufdeckungen lächerlich zu machen: „Es erwies sich, dass Herr Jones einen Spaziergang von vierzig Meilen durch die Dörfer in der Umgebung von Charkiw unternommen hatte und die dort herrschenden Verhältnisse ihm traurig erschienen.“

Das Leben des Gareth Jones, der am Trinity College in Cambridge studierte, ist eben auch ein Lehrstück über die zu große Nähe von Journalisten zu Regierungsapparaten, über mangelndes Misstrauen den Mächtigen gegenüber (wie im Falle Walter Durantys), findet Rory Finnin, der heute an Jones’ alter alma mater Cambridge Ukrainian Studies lehrt: „Gareth Jones ist eine absolut bemerkenswerte Figur. Er reiste völlig unerschrocken mit Hilfe seines Diplomatenpasses in die vom Kreml für ausländische Besucher gesperrte Ukraine, wanderte auf eigene Faust durch das Land und sprach mit der darbenden ukrainischen Bevölkerung. Seine Notizen und Zeitungsartikel sind eminent wichtige historische Zeugnisse.“

„Farm der Tiere“ von Jones inspiriert

Kein Geringerer als George Orwell ließ sich durch Jonesʼ Berichte zu „Animal Farm“ anregen, auch das kann Mirosław Wlekły in einem Kapitel seines Buches plausibel nachweisen. Dass er kurz vor seiner Reise in die Ukraine mit Adolf Hitler zusammen in einem Flugzeug saß und ihn dort in der Junkers interviewte (von Jones wird der Satz kolportiert: „Wenn das Flugzeug abstürzt, würde sich die ganze Geschichte Europas anders entwickeln“), macht dieses Leben endgültig film- und buchreif.