Gardinenpredigt ins Leere: "Dreigroschenoper" in Regensburg

Die Dreigroschenoper ist ja paradoxerweise alles Mögliche: Ein Singspiel, eine Fabel, eine Sozialrevue, ein Agitprop-Stück, ein Liederabend, eine Kriminalsatire, ein Märchen, etwas Operette und etwas Musical, nur eine Oper, wie der Titel nahelegt, ist sie garantiert nicht. Und manchmal wird sie zur Gardinenpredigt, nämlich dann, wenn die Mitwirkenden ihre Texte ins Leere sprechen und singen, wenn sie ihre Adressaten nicht erreichen. Dann bauschen sich wirklich nur noch die Gardinen, mit denen Bertolt Brecht einst seine Stücke aufgepeppt hat.

Optisch zu wenig Wagemut

Leider kommt das seit vielen Jahren immer häufiger vor, denn die Dreigroschenoper hat Staub angesetzt seit ihrer Berliner Uraufführung am 31. August 1928. Heute kann sie nur noch dann überzeugen oder gar begeistern, wenn sie optisch total verwegen inszeniert wird, am Besten so, dass sie auf den ersten und zweiten Blick keiner mehr wieder erkennt, was die Erben und Rechteinhaber allerdings lange Zeit verhindert haben. Regisseure wie Robert Wilson und Barrie Kosky haben am Berliner Ensemble dennoch bleibende Interpretationen geschaffen.