Demnächst werden sich die Schüler in Lemberg, Kiew und Charkiw wohl mit dem "Radetzkymarsch", der "Kapuzinergruft" und der "Legende vom Heiligen Trinker" vertraut machen müssen. Jedenfalls sollen die Erfolgsromane des Schriftstellers Josef Roth (1894 - 1939) ab September auf dem Lehrplan für ausländische Literatur stehen, wie Juri Kononenko jetzt ankündigte, der Leiter der Abteilung für allgemeine Sekundar- und Vorschulbildung des Ministeriums für Bildung und Kultur: "Wenn wir zum Beispiel von etwas ganz Neuem sprechen, dann wird Joseph Roth, ein österreichischer Schriftsteller, auch in den Kursen für ausländische Literatur gelehrt. Viele Schriftsteller, die auf dem europäischen, amerikanischen und asiatischen Kontinent gearbeitet haben, werden jetzt Thema sein."

Abstieg einer Offiziersfamilie

Roth wurde im galizischen Brody geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte, heute jedoch zur Ukraine zählt. Der Autor, der mit nur 44 Jahren in der Emigration in Paris seinem Alkoholismus erlag, zählt zu den berühmtesten Zeitzeugen des Untergangs des Habsburger Reichs. Mit einer Mischung aus Schwermut und Ironie beschrieb Roth das Siechtum der Monarchie unter dem Doppeladler, am ergreifendsten wohl im Roman "Radetzkymarsch" (1932), in dem der Abstieg einer Offiziersfamilie über drei Generationen geschildert wird. Mit dem "Rest-Österreich" nach dem Ersten Weltkrieg konnte sich Roth zeit seines Lebens nicht anfreunden.

Wie Juri Kononenko erläuterte, bleiben alle Schriftsteller im Lehrplan, die "in der Ukraine geboren wurden, lange Zeit in der Ukraine gelebt haben oder ukrainische Themen in ihren Werken widerspiegeln". Dazu zählen auch der gebürtige Kiewer Michael Bulgakow (1891 - 1940) mit seinem gesellschaftskritischen Roman "Hundeherz" (1925), die berühmten Satiren des ebenfalls in der Ukraine auf die Welt gekommenen Nikolai Gogol und der humoristische Roman "Zwölf Stühle" (1928) von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, die beide aus Odessa stammen. Sie beschrieben, wie sich zwei Erben auf die Jagd nach Juwelen machen, die gerüchteweise in einer der titelgebenden Sitzgelegenheiten versteckt waren, nur um am Ende zu erfahren, dass die Pretiosen schon für den Bau eines sowjetischen Kulturpalasts verwendet wurden.

In der russischen Propaganda wurde groß darüber berichtet, dass eine Arbeitsgruppe in der Ukraine Mitte Juni beschlossen hatte, die herausragendsten russischen Schriftsteller aus den Schulen zu verbannen, darunter neben Alexander Puschkin und Fjodor Dostojewski auch Leo Tolstoi, Iwan Turgenjew und Anton Tschechow.