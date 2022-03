Ganz ohne WLAN im Senegal: "Toubab" von Núria Tamarit

In vielen Szenen und Bildern im Comic "Toubab" zeigt sich, wie fasziniert Núria Tamarit vom Senegal ist. Sie zeigt die Eleganz der Frauen, ihre bunten, faszinierend gemusterten Stoffe. Ebenso wird die Freude für die Musik und das Tanzen thematisiert. Und doch hat die Graphic Novel beständig einen dunklen Unterton. Sie erzählt ebenso von den Menschen, die sich auf die Flucht in Richtung Norden, nach Europa begeben. Die vielen Sternenhimmel, unter denen Mar so oft liegt, werden am Ende kontrastiert mit dem Bild eines Bootes von Geflüchteten, auf dem Mittelmeer, in tiefdunkler Nacht.

"Ich wollte gerne vermeiden, dass man denkt: Hier, im Senegal, ist doch eigentlich alles prima. Deshalb dieses Bild am Ende. Mit ihm sollen wir uns von der Vorstellung verabschieden: ‚Alles fein, ich hoffe, du hast hier etwas gelernt.‘ Denn in der Zwischenzeit sterben all die Menschen im Mittelmeer. Das ist schrecklich. Mein Buch soll nicht traurig sein. Aber ich möchte zum Nachdenken anstoßen."

Ein Comic zum Nachdenken

Núria Tamarit erzählt das alles auf eine bewundernswerte Weise unaufdringlich. Gleichzeitig entfalten ihre Bilder immer wieder eine große Intensität. Der Comic "Toubab" belehrt nicht, er stößt vieles an. Manchmal können wir lachen, zum Beispiel dann, wenn Mar mal wieder auf ihr Handy schaut (es gibt kurz WLAN) – und feststellt, sie hat fast 2000 ungelesene Nachrichten – und eine Freundin in Spanien beschwert sich, dass ihr die Mutter kein iPhone kaufen wolle. Ganz beiläufig steht indes eine große, ernste Frage im Raum: Geht es nicht auch ohne den ganzen Überfluss?

"Toubab – Zwei München" von Núria Tamarit, aus dem Spanischen von Lea Hübner, ist bei Reprodukt erschienen.