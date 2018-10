Ganz ohne Stiere: "Carmen La Cubana" überzeugt in München

Wohltuend unaufdringliche Revolutions-Folklore

Eine Habanera, also ein Tanz aus Havanna im 2/4-Takt kommt ja in der "Carmen" tatsächlich vor, warum also nicht das ganze Stück dorthin verlegen und mit lateinamerikanischen Rhythmen wie Mambo und Tango aufpeppen? Gut, das klingt dann zwar wie eine Tropical-Show auf einem Kreuzfahrtschiff, aber diese Fassung ist vom britischen Regisseur Christopher Renshaw professionell in Szene gesetzt, unterhaltsam bebildert und vom kubanisch-amerikanischen Komponisten Alex Lacamoire rasant arrangiert und orchestriert worden. So rasant, dass manches oberflächlich vorbei rauscht, nicht wirklich hängen bleibt, aber ein Musical-Abend ist eben was anderes als eine Oper. Hier kommt es auf athletische Tänzer an, auf glitzernde Kostüme, schnelle Umbauten, eine gute Tonanlage und auf Solisten, die in ihren Rollen nicht nur stimmlich, sondern auch äußerlich glaubwürdig sind. Da werden in der Oper wesentlich mehr Kompromisse gemacht, manchmal auch peinliche.

Fidel Castro wird mit Marlon Brando erwähnt

Insofern ist diese kubanische Carmen vor allem dank der wirklich mitreißenden Choreographien von Roclan González Chávez, der sein Geld beim Fernsehballett in Havanna verdient, in jeder Hinsicht empfehlenswert, vorausgesetzt, der Zuschauer vergleicht sie nicht ständig mit der Originalvorlage und ärgert sich nicht über die Revolutions-Folklore, die hier allerdings wohltuend unaufdringlich daherkommt. Fidel Castro wird nur ganz am Rande erwähnt, dann allerdings in einem Atemzug mit Marlon Brando. Selbstredend beginnt die Show mit einer riesigen Kuba-Flagge, soviel Patriotismus muss sein, auf der Bühne ist einmal mehr ein reichlich demoliertes Havanna zu sehen: Die einstige Pracht bröckelt, Spielhöllen tarnen sich hinter Bretterverschlägen, Huren versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten, Geisterbeschwörerinnen werben um Kunden. So liebt der reiche Tourist sein Kuba, fehlten nur noch die alten amerikanischen Straßenkreuzer, aber eigentlich wäre es ja höchste Zeit, diesen skandalösen Investitions-Rückstau nicht länger zu verklären und zu vermarkten. Leiden müssen ja die Kubaner, die in dieser Show mit überraschend viel Selbstironie unterwegs sind. Da ist von löchrigen Badezimmern die Rede, und trotz aller Lebenslust und Tanzwut geht es allen eigentlich den ganzen Tag nur ums Geld: "Dinero" ist daher die häufigste Vokabel.