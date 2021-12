Ganz im Zeichen der Diversität: Das Literatur-Jahr 2021

Diversität war 2021 Programm

Abdulrazak Gurnah war der überraschende Nobelpreisträger. Literatur erweitere den Erfahrungsraum, sie vertiefe die Erinnerung an den Kolonialismus, der uns auch heute begleite, sagt Gurnah. Der tansanisch-englische Romancier nimmt die blutige deutsche Kolonialgeschichte in den Blick. Der Franko-Senegalese Mohamed Mbougar Sarr gewann den Prix Goncourt, sein Landsmann David Diop den Booker-Prize International. Und aus Zimbabwe kam die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels: Tsitsi Dangarembga.

Diversität war Programm, und Mithu Sanyal, die Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin mit polnischer Mutter und indischem Vater, landete auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis mit "Identitti" ihrem klugen, vergnüglichen Romandebüt über Identität, worin Nivedita alias Identitti einer falschen Inderin auf den Leim geht: Diversität ist ja immer so etwas, das uns zugeworfen wird. Divers sollen dann ja die Leute mit den unterschiedlichen Hautfarben sein, die sollen dann die Diversität reinbringen", sagt Sanyal. Und weiter: "Mensch sein, ist divers. Also ich finde es absurd. Und was damit gemeint ist in den politischen Debatten, ist ja, so unterschiedliche Hintergründe der Eltern zu haben. Und im Moment ist Diversität einfach nur noch Race."

Verlage öffnen sich

Mithu Sanyal war in diesem Jahr hierzulande eine der prominentesten Stimmen der Black Indigenous People of Colour, einer Community, die Aktivismus und Literatur zusammendenkt, die Black nicht als Farbe sieht, sondern als Chiffre für marginalisierten Menschen; und die zunehmend Gehör findet mit einem deutlichen "Wir". Der Buchmarkt reagierte. Diverse Literatur von People of Colour, von Migrantinnen und nicht-binären Autorinnen boomten.