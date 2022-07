Ganz heiße Nummer: "Walküre" bei den Tiroler Festspielen Erl

So dagegen kam die Überwältigung nicht aus dem Orchester, sondern von den Sängern. Womöglich hätte Nielsen auch etwas zügiger dirigieren können, jedenfalls brachte er den einen oder anderen Akteur auch mal an die Grenzen seines Atems, aber eben nicht an die Grenzen seiner Stimme. Insgesamt freilich ein beglückendes Wagner-Erlebnis - und die Felsen, die sind von Erl aus ja in alle Richtungen präsent, wenn auch ohne Walküren.

Wieder am 15. und 17. Juli bei den Tiroler Festspielen in Erl, weitere Aufführungen in Folgejahren.