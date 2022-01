Gaming-Tipp: "Democracy 4" – Demokratie per Dekret?

Vorurteile oder grobe Realität?

Der Spieler kann sich in "Democracy 4" vorab aussuchen, in welchem Land er seine Fähigkeiten als Regierungschef ausprobieren will. Neben Deutschland stehen unter anderem die USA, Japan, Großbritannien und Spanien zur Auswahl. Je nachdem, für welche Nation er sich entscheidet, findet er eine andere Ausgangslage vor. Die soll sich wohl grob an der Realität orientieren, bildet aber auch manches Vorurteil der Entwickler ab. Deutschland etwa ist im Spiel Spitzenreiter in Sachen Klimaschutz und die Wirtschaft brummt. Dafür kämpft die Bundesrepublik mit einer extrem hohen Kriminalitätsrate. Gut möglich, dass sich die britischen Entwickler hier von den Falschaussagen von Ex-US-Präsident Trump in die Irre haben leiten lassen.

Probleme wie im richtigen Leben

Zunehmender Alkoholmissbrauch in der Bevölkerung, verstopfte Straßen, abwandernde Unternehmen – Probleme gibt es viele, doch womit anfangen? Ähnlich wie bei Brettspielen agiert der Spieler in "Democracy 4" in Zügen. Jeder Zug steht dabei für ein Quartal. Er kann bestehende Gesetze verschärfen oder abschwächen. Wie wäre es zum Beispiel damit, die Grenzwerte für Autoabgase weiter anzuheben? Das könnte helfen, den drohenden Verkehrskollaps zu verhindern. Und es kommt bei den Umweltschützern gut an, bei den Autofahrern dafür weniger.