Games: Wikinger, Ersatz- Superheld und Sprungwürfe

Assassins Creed Valhalla

In Assassins Creed Valhalla, erschienen für Playstation 4 und 5, Xbox one und Series X sowie Windows PC reisen wir - wie in der Assassins-Creed-Reihe üblich - in einer "Animus" getauften Maschine zurück in die Geschichte, etwa um das Jahr 900 nach Christus. Held des Abenteuers ist Eivor, ein – je nach Auswahl - männlicher oder weiblicher Wikingerkrieger.

Von Norwegen nach England

Nach ein paar Missionen im schneereichen Norwegen, in denen Eivors Vorgeschichte erzählt wird, zieht er los, über das Meer nach England, um dort eine neue Siedlung zu gründen, und um sich nicht der Herrschaft von König Harald beugen zu müssen. Die riesige, detailreich ausgestaltete Spielwelt, in der man sich frei bewegen darf, ist voll von Abenteuern und Action, aber auch skurrilen Aufgaben. So soll Eivor ein Beziehungsproblem lösen, indem er ein Haus verwüstet:

Hält hohe Qualität der Serie

Assassins Creed Valhalla hält die hohe Qualität der Serie und fügt ein weiteres Geschichtskapitel hinzu. Und natürlich bedient es die Klischees der Epoche vom kriegerischen Nordmann, der am liebsten ständig kämpft und plündert. Die Kampfszenen sind dabei zum Teil recht drastisch umgesetzt, sodass das Spiel mit Recht nur für Erwachsene freigegeben ist.

Durch Ruinen und Klöster streifen

Zugleich macht es unheimlich Spaß, diese Welt des aufkommenden Mittelalters zu erkunden, durch Klöster oder Ruinen zu streifen und Schätze zu suchen. Man kann sich gar nicht satt sehen an der wunderschön gestalteten Spielwelt. Für Fans der Serie ein weiteres Highlight und für alle, die sie noch nicht kennen ein guter Grund, sie kennenzulernen.