Game of Thrones ja, Geschichtsstudium nein ...

Insgesamt hört sich das aber schon so an, dass es vor allem daran liegt, dass Geschichte eben kein Fach ist, das sich der unmittelbaren ökonomischen Verwertungslogik anpasst, die sich durchgesetzt hat. Fehlt es an einem Bewusstsein in der Gesellschaft, dass Geisteswissenschaften ihren eigenen, anders gelagerten Wert haben? Und wenn das so ist, wie kann man gegensteuern?

Es ist offenbar tatsächlich so, dass die Geisteswissenschaften in einer breiten Wahrnehmung der Bevölkerung etwas sind, was nicht unmittelbar in Geldwert umgerechnet werden kann. Man kann im Grunde genommen nur entgegenwirken, indem man immer wieder verdeutlicht, welche zentrale Rolle Geisteswissenschaften auf den unterschiedlichen Feldern der heutigen Gesellschaft spielen. Ein Kollege zum Beispiel hat sich mal den Spaß gemacht und auf der ersten Seite einer Tageszeitung alle Sätze schwarz durchgestrichen, die im Grunde genommen auf geisteswissenschaftlichen Forschungen fußen. Da bleibt dann nicht viel übrig.

Was ich frappierend finde: Obwohl sich weniger Menschen für Geschichte interessieren, boomt das Mittelalter in Form von Mittelaltermärkten und Ritterturnieren. Aber das ist eher ein Fantasy-Mittelalter, das die Leute begeistert.

Ja, Serien wie "Game of Thrones" zum Beispiel prägen sehr stark die Vorstellung und Wahrnehmung von mittelalterlicher Geschichte, und man muss leider sagen, dass auch bei den meisten Studierenden, die heute an die Universitäten kommen, die Geschichte gefühlt mit den bewegten Bildern aus dem Fernsehen anfängt.

Da gibt es den schönen Satz von Gerhard Polt: „Ich habe noch die gesamte Französische Revolution auf Schwarzweiß erlebt!“

Genau, das ist diese schöne Nummer von Polt zu Kaiser Nero, wo sein Sohn mit einem Fünfer in Geschichte nach Hause kommt, weil er den Darsteller von Nero im Film "Quo Vadis" verwechselt hat. Das ist etwas, was auch heute noch ganz stark das Geschichtsbild der Studierenden prägt. "Gladiator" von Ridley Scott etwa – das ist so ein Film, der sehr stark Antiken-Bilder transportiert, die aber natürlich mit Wissenschaft und der tatsächlichen Geschichte dieser Zeit kaum etwas zu tun haben.

Kann man das aber nicht trotzdem nutzen, um junge Menschen für Geschichte zu begeistern?

Ja, natürlich. Wir machen zum Beispiel hier in München sehr viel mit Film und mit Geschichte im Film, um auch dafür zu sensibilisieren, dass Filme, die historische Ereignisse darstellen, sehr viel sagen über die Zeit, in der diese Filme entstanden sind. So kann man verdeutlichen, dass der Blick auf Geschichte sich ebenfalls wandelt. Man kann Brücken bauen, indem man diese modernen Medien integriert und indem man sich zum Beispiel auch mit Geschichtsbildern und Vorstellungen von historischen Epochen in Computerspielen beschäftigt.

