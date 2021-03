 "Game of Thrones" als Broadway-Show geplant

Ein großes Spektakel ist es immer schon gewesen – auf der Leinwand. Ob "Game of Thrones" auch auf der Bühne ebenfalls ein Erfolg wird, wird sich zeigen. Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin ist offenbar überzeugt, dass es funktioniert: Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtete, arbeitet Martin an einer Show, die ab 2023 am Broadway, am Londoner West End und in Australien zu sehen sein soll. Simon Painter und Tim Lawson sind demnach als Produzenten beteiligt.

Broadway-Show Prequel zu "Game of Thrones"

Die Bühnenshow spielt 16 Jahre vor den Ereignissen der Serie, hieß es. Im Zentrum der Geschichte stehe das zehntägige "Turnier von Hallenhal". Welche der Serienfiguren auch im Theaterstück vorkommen, ist noch nicht bekannt. Auch über eine mögliche Besetzung gibt es bislang keine Informationen.

Warum die Vorgeschichte zur Serie interessant sei, erklärte Game-of-Thrones-Erfinder so: "Die Saat des Krieges wird oft zu Friedenszeiten gepflanzt." In seinen Büchern und in der Serie würde häufig auf das Turnier von Hallenhal Bezug genommen. "Jetzt können wir endlich die ganze Geschichte erzählen", freute sich der 72-Jährige.

Mega-Deal mit US-Sender HBO

Ob Game of Thrones auf der Bühne nun ein Erfolg wird oder nicht: George R.R. Martin wird sich über das Finanzielle keine Sorgen machen müssen. Anfang der Woche wurde bekannt, dass George R. R. Martin einen 5-Jahres-Vertrag mit US-Sender HBO abgeschlossen hat. Er soll sowohl für HBO weitere Geschichten entwickeln, die auf der Fantasywelt aus seiner Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" beruhen. Insgesamt fünf Serien sollen in Arbeit sein. Der soll dafür US-Star dafür ein Gehalt im mittleren achtstelligen Bereich erhalten.