"Game of Drones" zeigt, wie eine Technologie die Welt verändert

"Game of Drones" – ein anspielungsreicher Titel für eine Ausstellung zur Geschichte der unbemannten, heute sagt man eher: der autonomen Flugobjekte. Denn die fliegenden Roboter der Gegenwart werden immer eigenständiger und sind in verschiedensten Bereichen im Einsatz. Wie massiv Drohnen die Welt verändern, zeigt die Ausstellung "Game of Drones" im Zeppelin Museum in Friedrichshafen. Joana Ortmann hat mit Claudia Emmert, der Kuratorin der Schau, gesprochen.

Joana Ortmann: Im titelgebenden Game, im Spiel, steckt viel Wahres, wenn man an die Männer mit den Mini-Drohnen in den Parks denkt, aber es ist auch verharmlosend, wenn man bedenkt, dass schon 2011 Drohnen zum Beispiel Osama bin Laden aufgespürt haben ...

Claudia Emmert: Die Drohnen-Technologie ist ja auch eine sehr ambivalente Technik. Es geht auf der einen Seite um das Spiel und um popkulturelle Aneignung, und auf der anderen Seite um Überwachung, um das Datensammeln, aber eben auch um den militärischen Einsatz von Drohnen. Der Titel "Game of Drones" hat also eine ambivalente Bedeutung, die von uns ganz klar gewollt ist.

Wir stehen was die Drohnen-Technik betrifft gerade an einem interessanten Scheidepunkt: Die lernende und dann auch autonom agierende Drohne ist kein Science-Fiction-Spielzeug mehr, da sind also ganz reale gesellschaftliche und politische Entscheidungen gefragt. Wie setzen Sie an diesem Punkt mit künstlerischen Positionen an?

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die erste interdisziplinäre Ausstellung in Deutschland zu diesem Thema machen. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite künstlerische Positionen zeigen, die das Thema Drohnen spielerisch bearbeiten, aber eben auch weiterdenken. Auf der anderen Seite stellen wir eben auch reale Waffensysteme aus, die gant regulär mit Sprengkörpern besetzt sind. Und ich denke, wenn man das Thema in den künstlerischen Arbeiten sieht und dann gleichzeitig so ein Ding in der Ausstellung dreidimensional über einem schwebt, dann bekommt das nochmal eine ganz andere Kraft.

Haben Sie ein Beispiel, wie das aussehen kann?

Wir zeigen zum Beispiel eine tolle Arbeit von Omer Fast, wo es um einen traumatisierten Drohnenpiloten geht, der sich zu einem Interview bereit erklärt hat. Omer Fast greift dieses Interview auf, inszeniert es und interpretiert daraus drei jeweils unterschiedliche Geschichten, die alle für sich sehr bedrückend sind, unter anderem auch die einer Familie im Auto, die ums Leben kommt, weil sie in eine Situation gerät, die von einem Drohnenpiloten als verschwörerisch eingeschätzt wurde. Und wenn man dann aus dieser Video-Kabine rausgeht, läuft man direkt auf eine reale Überwachungsdrohne zu, die in Israel gebaut wurde, und ich denke, wenn man das in dem unmittelbaren Zusammenspiel erlebt, dann ist es viel präsenter, und nicht mehr nur irgendwo in einer fremden Welt in Afghanistan, Syrien oder im Jemen.