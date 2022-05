Gabriele Riedle und der Roman ihres Reporterinnenlebens

Sie legt Wert darauf, nicht mit ihrer Romanfigur verwechselt zu werden, und doch sind die Parallelen zwischen Gabriele Riedle und ihrem literarischen alter ego augenfällig: am selben Tag wie die Musikerin Madonna zur Welt gekommen, in Kabul, Lagos, Tripolis als Berichterstatterin gewesen, und auch in Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Im Gespräch mit dem BR sagt sie zwar, dass der "durchgesessene west-östliche Divan“ in der Goethestraße in Berlin-Charlottenburg, von welchem ihre Erzählerin aufbricht in alle möglichen Weltgegenden, gar nicht existiere, und doch stimmt selbst der Wohnort mit ihrem eigenen überein. Man darf also vermuten, dass auch die heute 63-jährige Gabriele Riedle dort noch heute wie im Buch beschrieben, von ihren Erlebnissen und Begegnungen in Kriegs- und Krisengebieten heimgesucht wird, "mit dem ganzen schwatzhaften Personal, das sich dort dauerhaft eingenistet hattet, ohne dass ich dagegen noch irgendetwas unternahm, halb Afghanistan, Libyen und Liberia sowie allerhand Vertreterinnen und Vertreter soundso vieler Völkerschaften hingen jetzt bei mir herum“.

Das eigene Leben zu Literatur gemacht

Es waren Reisen in Krisen- und Katastrophengebiete, die die Erzählerin unternommen hat, an entlegene Orte, die auf den Karten in ihrem alten braunen Diercke-Weltatlas von 1973 oft noch weiße Flecke bildeten – durchaus auch im übertragenen Sinne, denn über sie wissen auch wir Heutigen noch wenig, über sie erfahren wir meist erst Genaueres durch literarische Reporterinnen wie Gabriele Riedle, die ihrem alter ego attestiert, eine "Schneiderinnenseele“ zu haben und also furchtsam gewesen zu sein. Vielleicht aber auch nur vorsichtig, denn mitten im Krieg bewegt man sich besser umsichtig und scheut aus guten Gründen das allzu große Risiko. Als "Sitzredakteurin“ im Feuilleton hat sie angefangen bei der Zeit und beim Spiegel, ist dann für das Magazin GEO von 2001 bis 2014 unterwegs gewesen. Von GEO ist sie dann schlussendlich im Unfrieden geschieden mit einem in der taz veröffentlichten Offenen Brief, in dem sie das beklagte, was sie jetzt auch im Buch moniert: ein mangelndes Interesse an Geschichten aus entfernten Weltgegenden in der Hamburger Zentrale bzw. ein fast schon bevormundendes Verhalten der Chefredaktion ihr als Reporterin gegenüber, der aus Hamburg erklärt wurde, wie die Geschichte aus dem Urwald aufzuziehen und zu laufen habe. Das muss jeden Menschen, der neugierig aufbricht in die Welt, der irritierbar bleibt durch die Wirklichkeit, zutiefst frustrieren. Auch das verarbeitet sie nun in einer kunstvollen, mäandrierenden Prosa, die um einige zentrale Fragen und Figuren kreist.