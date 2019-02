Gabalier erhält Karl-Valentin-Orden - und fordert Toleranz

"Wenn alle Leute so tolerant wären wie ich, ich glaube, dann hätten wir auf dieser Welt überhaupt keine Sorgen", sagte Gabalier bei der Entgegennehme der Auszeichnung. "Toleranz wird oft laut gefordert, wäre schön, wenn sie in der Realität dann auch stattfinden würde", so Gabalier auf der Veranstlatung weiter.

Rüge für die Medien

Die Kritik an seinen angeblich rechtspopulistischen, homophoben und frauenfeindlichen Tendenzen wies Gabalier mit einer "Rüge mit einem Augenzwinkern an die Medienlandschaft" zurück. Die Anschuldigungen seien haltlos und er distanziere sich von dem, was ihm vorgeworfen werde.

"Einigen schmeckt das nicht"

Ein Motiv für die Kritik sei in seinen Augen reiner Neid, deutete Gabalier an. "Wenn da so ein Lausbua in der Lederhosn daherkommt, dann mag das schon sein, dass das dem einen oder anderen nicht schmeckt, dass man da solche Massen bewegt", sagte Gabalier.

Den Orden werde er "mit einem breiten Grinser" über die Fotoserie seiner bisherigen Münchner Konzerte hängen.

Der Alt-Rocker lobt den "Lederhosenfreak"

Alt-Rock'n'Roller Peter Kraus (79) nannte Gabalier in seiner Laudatio einen "jungen, gut aussehenden Lederhosenfreak", der den Rock'n'Roll zu neuen Höhen empor katapultiert habe: "Du hast die Lederhose salonfähig gemacht - und ich vor Jahren die Jeans." Daran, die Laudatio abzusagen, habe er "keine Sekunde gedacht".

Kritiker vermissen Verbindung zu Valentin

Vorab hatte die Verleihung des Ordens an Gabalier etlichen Wirbel ausgelöst. Seine Musik habe gar nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, kritisierte etwa Sabine Rinberger vom Valentin-Karlstadt-Musäum. Zudem warf sie dem 34-Jährigen - ebenso wie andere Kritiker - eine rechtspopulistische Tendenz vor.

Scharfe Kritik von Valentin-Nachlassverwalter Fette

Der Münchner Rechtsanwalt Gunter Fette hatte im Vorfeld die Verleihung des Ordens an Gabalier scharf kritisiert. "Schon die Begründung der Narhalla, dass Andreas Gabalier wie auch Karl Valentin ein Volkssänger sei, ist abwegig und zeugt von gar zu dümmlichem Unverstand der Narhalla", sagte Fette dem Bayerischen Rundfunk. "Karl Valentin ist Welten weit entfernt von dem, was Gabalier treibt und tut und aussagt, dass ich da nicht die geringste Verbindung herstellen kann."

"Volkssänger 2.0"

Begründet wurde die Auszeichnung durch seitens der Narrhalla damit, dass Karl Valentin sich zeitlebens als Volkssänger gesehen habe und Gabalier quasi ein "Volkssänger 2.0" sei. Wie kein anderer verstehe er es, volkstümliche Musik mit Stadionrock zu verbinden.